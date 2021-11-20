中国内地中高风险地区降至73个 本轮疫情近期有望收尾

中国国家卫健委19日通报，18日中国内地新增确诊病例24例，其中境外输入16例，本土病例8例(辽宁7例，均在大连市；河南1例，在郑州市)。新增无症状感染者26例，其中境外输入25例，本土1例(在云南德宏)。

截至18日24时，中国内地现有确诊病例1206例，累计死亡4636例，累计报告确诊病例98427例。境外输入现有确诊病例386例，累计确诊9964例，无死亡病例。

吴良有：本轮疫情近期有望收尾

18日中国内地新增本土确诊8例，连续3天保持个位数。中国国家卫健委疾控局副局长吴良有在接受媒体采访时表示，从全国层面看(疫情防控)趋势向好，多数地方进入扫尾阶段，即使是前两天疫情还比较严重的大连，近几天也是个位数增长，“所以我们判断本轮疫情近期内就会有一个收尾的过程”。

目前，全球新冠肺炎确诊病例超过2.5亿，一些国家甚至再创新高，中国外防输入的压力持续增大。吴良有认为，国内一些地区外防输入方面存在的漏洞是造成本轮疫情的重要原因之一。他称：“从流调溯源的情况看，本轮疫情还都是境外输入的。”

吴良有介绍称，下一步，国家卫健委将会同有关部门共同加强培训和演练，提高相关部门应对疫情防控的实战能力，防止疫情进一步输入、传播。此外，要抓住重点环节、重点场所、重点人群、重点时间节点，比如即将到来的元旦和春节，人员流动必然会加大，要毫不松懈地做好疫情防控工作，巩固中国战疫的成果。

黑河市将26个防范区调低风险等级 中国内地中高风险地区降至73个

作为中国内地在本轮疫情中一度本土病例最多的地区，黑龙江省黑河市18日无新增本土确诊病例，这也是该市连续3天零新增。

黑河市19日发布通告，将爱辉区两个区域由中风险地区调整为低风险地区。此外，在原有99个防范区调低风险等级的基础上，再次决定将26个防范区调低风险等级。截至目前，黑河市共有125个防范区调低风险等级。

随着黑龙江省黑河市、江西省上饶市等多地调整风险等级，截至19日17时，中国内地中高风险地区降至73个。其中高风险地区仍是7个，分布在黑龙江、辽宁、河北、四川4省；中风险地区66个，比18日(截至19时)减少5个，分布在北京、辽宁、黑龙江、江西、河南、四川、云南7个省市。

大连市本轮疫情首批康复者出院 吉林再现本土确诊病例

大连市18日新增7例本土确诊病例，均在密切接触者和重点人群主动排查中发现，其中包括一家四口。截至18日24时，大连在本轮疫情中累计报告本土确诊病例287例。

大连市卫健委19日通报，大连当日有3例本土确诊病例和1例本土无症状感染者康复出院，这也是大连在本轮疫情中的首批出院患者。

吉林省是中国内地本轮疫情迄今最后一个波及的省份。19日，吉林省再次通报新增1例本土确诊病例，在吉林市，系11月10日确诊病例的一般接触者，为居家健康监测人员，11月10日至17日居家无外出。11月18日，通过定期核酸检测，发现其结果为阳性。

河南扶沟有望本月底解封 云南瑞丽开展常态化核酸检测

河南省18日新增本土确诊病例1例，来自郑州市，为无症状感染者转归。作为河南省在本轮疫情中的另一个高发区，周口市已连续4天本土确诊零新增。截至18日，周口市本轮疫情累计报告本土确诊病例18例，均在扶沟县。

据周口市最新通报，目前，该市疫情防控工作持续向好，平稳可控。根据研判，扶沟县有望在本月底解封，目前，全县已有11万余人健康码黄码转绿码。

云南省18日无新增本土确诊病例。云南省在本轮疫情中的本土病例，集中在瑞丽市。截至18日24时，瑞丽本轮疫情共收治本土病例55例。

作为边境口岸城市，瑞丽一直承受着巨大的外防输入压力。为进一步做到对疫情的“早发现、早报告”，瑞丽市开展常态化核酸检测，对抵边村寨重点人群、隔离点工作人员等三天一检，商超、农贸市场等从业人员七天一检，外籍人员及重点区域十四天一检，全市常态化一月一检。