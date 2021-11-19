坚持常态化疫情防控不松懈

我国进入常态化疫情防控阶段已一年多了，常态化疫情防控是否仍旧需要坚持？坚持“动态清零”的必要性有哪些？如何进一步完善常态化疫情防控策略和措施？记者采访了国家卫健委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长、清华大学教授梁万年。

把人民生命放在第一位

“新冠病毒是一个非常狡猾的病毒，全球处于大流行阶段，且仍在高位流行，病毒变异加快，防控难度大。”梁万年分析，新冠病毒感染者发病有潜伏期，有些感染者无症状，进一步提高了传染力。目前，我国新冠疫苗接种率还没有达到足以建立坚固人群免疫屏障的程度，过早仓促“解封”将极易丧失前期来之不易的防控成果。多国防控实践证明，过早解封将导致疫情反弹、重症和死亡增加。

“疫情的防控策略和措施是基于防控的理念和目标。”梁万年说，针对重大疫情，不同的国家和地区有不同的防控理念和目标。防控的目标，到底是以人民健康为中心，还是政治的需要，又或者是其他的需要？我国疫情防控的理念是人民至上、生命至上。我国疫情防控的目标是尽一切可能维护人民生命，减少发病、重症和死亡，维护社会秩序和经济发展，其中维护人民生命是放在第一位的。

梁万年认为，目前，我国仍处于疫情防控常态化阶段，须继续坚持“外防输入、内防反弹”策略。我国坚持“动态清零”策略不是“零感染”，而是在常态化防控阶段要最大限度早发现、早诊断、早隔离、早治疗，坚决防止出现疫情社区持续传播，因此“动态清零”策略是出现本土病例时的一种防控策略。疫情防控常态化包含4种形式：无境外输入病例关联的本土病例、出现零星散发本土病例、单地出现局部聚集性疫情、多地出现散发或聚集性疫情。在没有出现本土病例时，保持高度警惕的指挥系统；在出现本土病例时，通过“动态清零”策略，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。

“一年多的时间证明，我国采取常态化疫情防控措施，有效控制疫情发生与扩散，较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系。”梁万年说，坚持“动态清零”策略，在短期内可能对感染者及密接者的日常生活造成一定影响，但从长远看，可以最大限度减少感染、发病和死亡，维护人民生命安全；避免了医疗资源挤兑，让居民其他就医需求不受影响；最大限度缩小疫情影响范围，减少对经济社会的影响。

将疫情处置的影响降至最低

“目前我们对新冠病毒的认识仍然十分有限，病毒在不断变异，德尔塔变异株已经逐渐成为全球新冠流行的优势株。它的传染性更强、潜伏期更短、病毒载量更高、所致无症状感染者比例更高，给疫情处置带来了更大的难度。”梁万年认为，我国现阶段仍需遵循和实施常态化防控策略与措施，做到防控既精准又有“温度”，提供好各类保障服务，尽可能降低对社会的影响。

最大限度做到精准防控。梁万年认为，要坚持科学防控，充分利用科学证据，依靠科学家的智慧，坚持常态化防控和应急处置的一整套措施，并根据疫情变化、防控手段的完善、对新冠病毒认识的深化等因地因时地完善防控政策措施。要切实落实责任，杜绝麻痹思想，增强防控精准性，合理划分风险等级，精准划定管控单元，尽小、尽早、尽细、尽实采取措施。加强治疗药物的集中攻关，加强重大疫情监测预警等核心关键技术研究。加强培训，提升流调、救治和管理能力。

疫情的处置要围绕一个“快”字。梁万年说，面对传播力更强的变异毒株，要建立快速反应的机制，防控措施更精准、更严格。核酸检测速度、流行病学调查速度、病例报告速度都要加快，各种防控措施都要与病毒赛跑，走在疫情扩散的前面。“只有高效处置散发病例和聚集性疫情，才能最大限度地减少对群众生产生活的影响，以最小的社会成本获取最大的防控成效。”

“疫情防控的策略和措施不是一成不变的，而是循序渐进的。”梁万年说，现阶段我国“外防输入、内防反弹”的总体策略是对的。我国有了新冠病毒疫苗，对重症、死亡都有很好的预防效果。接种疫苗是主动免疫措施，要加快推进疫苗接种，形成免疫屏障。形成免疫屏障不可能一蹴而就，因此，在没有完全形成免疫屏障前，要坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略。现行的防控策略是否会一直坚持，取决于全球疫情的走势，取决于病毒变异情况、疾病严重程度的变化以及我国疫苗接种覆盖率等多种因素。

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 12 版）