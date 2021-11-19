防控儿童肥胖须更新养育观念和习惯

儿童肥胖已成为威胁中国儿童身心健康的重要公共卫生问题。近日，一篇名为《中国小学生预防肥胖症综合干预措施的效果：一项随机分组临床试验》的研究提示，通过健康教育和确保儿童在校期间每日进行1小时的体育锻炼，每月进行BMI（身体质量指数）检测并通过手机应用程序进行记录、反馈，通过一套学校、家庭共同参与的综合措施可以有效干预儿童肥胖。

随着绝对贫困人群的减少和温饱问题的解决，肥胖越发成为一个具有普遍性的问题。国务院新闻办2020年12月发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》显示，我国成年居民肥胖率超过50%，6至17岁的儿童青少年接近20%，6岁以下儿童达到10%。《中国儿童肥胖报告》则显示，超重、肥胖儿童发生高血压的风险是正常体重儿童的3.9倍。肥胖儿童成年后发生糖尿病的风险是正常体重儿童的2.7倍。儿童期至成年期持续肥胖的人群发生代谢综合征的风险是体重持续正常人群的9.5倍。

在现代社会，个人身体健康也越来越成为公共事务。因为个人身体健康出了问题，要占用相应的公共财政支出，即使自己负担恢复健康的成本，其过程也还是要占用大量的公共卫生资源。这是肥胖问题在世界各国都越来越成为社会关注的焦点的原因。

肥胖的产生，在很大程度上有认知和自律的因素。对身体所需没有常识、没有认识，对食物诱惑没有自制力，这是产生肥胖的人格因素，也是健康的概念包含健全人格的原因。因此，肥胖问题，不只是身体问题，更是心理问题。对于肥胖的社会认知自会形成一种无言的压力，给肥胖者造成“自惭形秽”的心理认同，从而使其出现社交困难，加重肥胖者的青春期逆反和人格缺陷，严重者则会在青春期后产生择偶障碍，与社会格格不入，造成社会问题。

解决儿童肥胖问题，需要多方合力。从社会角度来说，食物环境是导致肥胖的重要组成部分。早前的研究显示，亚太地区是全球儿童肥胖增长最快的地区，这是由于儿童越来越容易接触到廉价方便却热量更高的加工食品，这些食品往往高盐、高糖、高脂肪，营养单调。针对这一现象，部分国家制定了相关规定，禁止不健康儿童食品广告的投放，在一些学校禁止自动贩卖机出售膨化食品、含糖饮料。中国疾控中心也曾编制《儿童零食消费指南》，将儿童零食分为“可经常食用”“适当食用”和“限制食用”三个级别，指导家长们更科学地为孩子选购零食。

从家庭与学校的角度，更新养育观念与养育习惯是更切实可行却也需要付出更艰苦努力的功课。譬如，一些家长认为儿童超重是健康的表现，为了表达对孩子的爱，给孩子喂食超过正常需要量的食物；一些家长认为百分百无添加的鲜榨果汁是富含维生素的健康食品，但其实它的含糖量甚至高于可乐；一些家长为了避免孩子受伤而减少孩子的体育活动，有意避免对抗性较强的运动，如登山、足球、篮球等。这些错位的观念都需要及时扭转。

不得不说，胖乎乎的孩子拿着薯片或者糖果面带微笑大快朵颐，似乎是幸福的场景。然而，为了孩子长远的身心健康，这样的场景还是少一些为佳。（张焱）