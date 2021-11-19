结合2021年全国质量月“深入实施质量提升行动 大力推进质量强国建设”主题，蒙牛启动“世界品质 要强有我”质量系列活动。按照活动方案，蒙牛于11月14日-17日举办了“世界品质 TOP有我”万人质量承诺，开启质量活动序幕。该活动旨在全面贯彻蒙牛集团企业核心价值观，践行“天生要强 与自己较劲”的蒙牛精神，推动 “持续卓越”的质量文化落地，打造浓厚质量文化氛围，持续提升质量水平。

“我承诺，质量是最大的正直，用正直打造我们的品质，铸就我们的品牌，世界品质，要强有我，践行承诺，成就TOP。”在质量承诺活动中，蒙牛人许下铮铮诺言。“质量是最大的正直”“每一个员工都是质量的当事人、守护者”“宁可为真话负罪，决不为假话开脱”“产品不妥协、质量不妥协、执行不妥协、价值观不妥协”，每一句质量承诺都是每一位质量人对蒙牛二十余年质量文化精髓的深刻诠释，充分彰显了蒙牛的质量文化自信和打造世界品质的决心。

蒙牛自成立之日起，就提出“没有质量一切都是负数”的质量理念。自2018年起，蒙牛以消费者为核心，启动“品质提升”策略，致力于全产业链技术与品质的全面提升。通过“质量管理体系3.0升级”“食安三级风险地图”“奶及奶制品安全控制与质量提升关键技术”“全线产品欧盟采标”“营养健康新升级”等项目，使蒙牛的质量管理从“更安全”走向“高品质”。

为打造“世界品质”产品和“完美体验”服务，蒙牛确立“以消费者为核心，匠心质造完美产品，成为全球乳业质量标杆”质量愿景，全员践行“质量是最大的正直”。通过持续的企业文化践行、质量文化建设，将要强精神渗透到全员的血液中，塑造员工对质量理念、质量目标、质量规范的认同感，激发质量控制源动力，用一流的标准交付工作成果。

在蒙牛2025“再创一个新蒙牛”战略中，“新蒙牛”的画像中第一条就是“消费者第一第一第一”，在这个强调三遍的第一中，品质是根基。未来，蒙牛将继续发扬“天生要强 与自己较劲”的精神，全面提升产品品质，顺应消费升级趋势，全面夯实蒙牛“世界品质”基础，打造消费者至爱的蒙牛。