直播预告：关注认知障碍 关爱老人健康

喂老人喝水，老人却把水打翻；给老人穿鞋，老人却突然踢人……这样的场面，在认知症老人的照护过程中较为常见，但有时却被家属和照护人员认为是老人的“恶作剧”。其实，这些正是认知症老人无法控制身体的表现。

10月14日16：00至17:00，北京大学第六医院记忆障碍诊疗与研究中心主任、临床研究室主任王华丽教授将做客“人民好医生”APP直播间，和我们一起聊聊老年认知症的话题，敬请收看。

专家简介：

王华丽，现任北京大学第六医院临床研究室主任、记忆障碍诊疗与研究中心主任、痴呆诊治转化医学北京市重点实验室副主任，国家精神心理疾病临床大数据及生物样本库平台首席专家，国家精神心理疾病临床医学研究中心老年情绪与认知障碍协同研究网络执行主任。担任WHO全球失智症观测中方技术协调员（国家卫生健康委员会推荐）、世界痴呆理事会（World Dementia Council）理事、国际阿尔茨海默病协会（ADI ）常务理事。

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