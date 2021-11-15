研究揭示老年人易感新冠原因

国际战“疫”行动

受新冠肺炎影响最大的人群包括老年人和既有疾病患者，包括糖尿病、高血压、肥胖症、代谢综合征、心血管疾病、慢性阻塞性肺病、哮喘等。在发表于《JCI Insight》杂志上的一项新研究中，美国布朗大学研究人员解释了为何这些群体有更高的感染风险、严重的副作用和高死亡率。

研究表明，一种名为“几丁质酶3样蛋白1”的蛋白水平会随年龄的增长以及合并症和感染的增加而增加。更重要的是，几丁质酶3样蛋白1会增加新冠肺炎的感染风险。

研究通讯作者、布朗大学医学和生物科学系主任杰克·埃利亚斯博士说，这些发现不仅回答了关于复杂的新冠病毒关键机制的重要问题，而且对控制病毒感染的治疗方法的开发也有直接影响。

几丁质酶3样蛋白1是一种天然存在于血液中的分子。已有研究表明，它的循环水平在感染期间增加，特别是在肺气肿、哮喘、慢性阻塞性肺病等疾病中，某些共病疾病（两种以上疾病同时存在）是新冠肺炎的风险因素。

研究人员称，几丁质酶3样蛋白1的水平在正常衰老过程中也显示出增加的趋势。据报道，它是预测80岁以上人群全因死亡率的最佳指标。

在实验中，研究人员利用基因改造模型小鼠研究了几丁质酶3样蛋白1和新冠病毒进入人体细胞的关键受体ACE2之间的关系。他们发现，该蛋白的水平随着年龄、共病疾病和感染的增加而增加，而且是新冠病毒通过ACE2受体感染细胞的有效刺激因子。

在这一发现的推动下，研究人员开发了一种名为FRG的人源化单克隆抗体，它可攻击几丁质酶3样蛋白1的特定区域。这种“治疗性”抗体以及另一种小分子，有力地阻断了ACE2受体的诱导。

研究人员称，该发现为开发保护人们免受感染的疗法铺平道路。如果我们制造抗体或其他小分子来抑制几丁质酶3样蛋白1，有望成为控制病毒感染的治疗药物。

目前，研究小组正在观察这些抗体和小分子对新冠病毒变种的反应，包括最近流行的德尔塔变种。