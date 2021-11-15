按时吃饭的推荐时间表是怎样的？

人人都想要健康，而健康身体的一个重要基础，是按时吃饭，一日三餐规律饮食。那么，营养专家眼里的按时吃饭，究竟是几点呢？

人体消化吸收食物的时间，决定了一日需要三餐，且决定了三餐的间隔时间。因为各种原因，每个人的用餐时间不太一样，但每餐之间的间隔时间应该相对固定。

早餐和午餐的间隔时间约为4-6小时，午餐和晚餐的间隔时间为6小时左右；扣除睡眠时间，晚餐到第二天早餐的时间大约是5-6小时。

“4-6小时”的间隔期符合人体消化吸收食物的时间需要。这不是营养学专家规定的，而是人的胃肠道和生理代谢反应规律决定的。

早餐：7-8点

人在睡眠时，绝大部分器官都得到了充分休息，而消化器官却仍在消化吸收晚餐存留在胃肠道中的食物，到早晨才渐渐进入休息状态。

如果吃早餐太早，势必会干扰胃肠的休息，使消化系统长期处于疲劳应战的状态，扰乱肠胃的蠕动节奏。

所以，能在7点左右起床后20-30分钟再吃早餐最合适，因为这时人的食欲最旺盛。另外，早餐与中餐以间隔4-5小时为好，也就是说，早餐在7-8点之间为好。

午餐：12点

午餐是一天当中最重要的一顿饭，它提供的能量占一个人全天消耗能量的40%。

现在很多上班族的午休时间短，总是匆匆花十几、二十分钟吃午饭，中间还要接电话、发短信、刷微博、看朋友圈，吃完连吃的是什么都不记得了。

我们提倡午饭不仅要吃得饱、吃得好，更要吃出一种“境界”。

什么境界？午饭的半小时一定是专属于你自己的，它不属于工作、不属于纠结的心境或是失衡的心态，它只属于你和你的食物。

晚餐：5-7点

晚上8点之后最好不要再吃任何东西，饮水除外。并且，晚餐后尽量在4个小时内不要就寝，以便让食物有充分的时间进行消化。

需要注意的是，肠胃最怕不守时、不规律的情况，但很多工作忙的朋友最容易晚餐不守时。

比如平时都是18点吃晚饭，但这几天因为各种原因改到20点才吃，过两天又提前到17点吃，没几天又变成21点吃，这样就会造成胃的守时混乱：胃液已经分泌了，但是胃里面没有食物，导致胃液直接侵蚀胃黏膜，时间久了就容易引发胃溃疡。

另外，不按时吃饭还可能会导致胆汁淤积，增加结石的风险。如果吃得过晚，还会影响夜间的睡眠，也会增加肥胖的风险。

加餐：上午9-10点、下午3-4点

有些加班族，午餐与晚餐间隔时间过长，我们可以在餐次之间进行辅助加餐，以弥补营养供给不足的问题。

两餐之间是进食水果的最佳时期。一般可以在每天上午9-10点、下午3-4点适量吃点水果、酸奶、坚果等食物。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）