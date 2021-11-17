世界慢阻肺日：远离“会呼吸的痛” 警惕这些高危因素！

人民网北京11月17日电 （记者乔业琼）11月17日是第20个世界慢阻肺日，今年的主题是“健康呼吸，无与伦比”。什么是慢阻肺？哪些人群需要重点检测慢阻肺？人民网专访北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师马霞，讲解慢阻肺防治的相关知识。

马霞介绍，慢阻肺是慢性阻塞性肺疾病的简称，在我国，40岁以上人群的慢阻肺患病率约为13.7%，患病人群接近1亿。

马霞表示，如果慢阻肺患者早期没有及时发现且未接受系统正规的治疗，病情很容易进行性发展。当出现严重的呼吸困难或活动耐力下降的时候，患者的肺功能往往会出现中重度的受损，晚期患者的呼吸困难会不断加重，严重的会出现呼吸衰竭，进而引发一系列心、肺疾病。不仅治疗更加困难，患者更要面对沉重的心理负担和经济负担。

“慢阻肺的诊断，肺功能测定的结果是金标准。”马霞表示。

那么，有哪些人员需要去检测，或者定期复查肺功能呢？马霞说，第一，长期反复吸烟的人群；第二，长期反复咳嗽的人群，尤其在秋冬季节多发易发；第三，原因不明的经常性咳嗽的人群；第四，不明原因的进行性气短的人群；第五，已经诊断为慢阻肺或哮喘的人群；第六，家族当中有慢阻肺或哮喘病史的人群；第七，有化学物质接触，比如油漆、硫酸等，接触之后出现反复咳嗽的人群；第八，与粉尘接触的人群，接触以后有进行性气短；第九，做胸部或腹部手术的人群术前的评估。

最后，马霞建议，养成良好生活习惯对于预防和减轻慢阻肺有重要意义。一定要戒烟，并且远离二手烟，平时加强有氧锻炼，加强营养，摄入充足的优质蛋白，增强体质。每年秋冬季节接种流感疫苗和肺炎疫苗，以降低呼吸道感染几率。在条件允许的情况下，尽量远离空气污染区域，尤其是重工业区域或交通污染严重地区。

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