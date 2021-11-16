我国1.29亿人患糖尿病，如何远离“甜蜜的负担”

杨琨是一位“资深”的糖尿病患者，“糖龄”近36年。

1985年，年仅9岁的他被确诊为Ⅰ型糖尿病。在上世纪80年代，大众对糖尿病的认知较少，全家人通过买书自学了解糖尿病。

回忆起小时候的控糖经历，杨琨说：“三餐前和睡前都要验尿糖，18滴班氏液加两滴尿液，然后用酒精灯烧，烧完了根据颜色判断血糖高低。”到现在他还记得，小时候打胰岛素要用蓝芯针管，为此经常去买针头，每周都要对这些医疗器械进行蒸煮消毒。

如今，杨琨注射胰岛素已经非常容易了。在医生的指导下，他的血糖基本控制平稳，没有并发症。而且，他取得了两所大学不同专业的文凭，还从事着糖尿病的公益事业，成立糖友互助会，创办了一家医疗器械公司，为Ⅰ型糖尿病人提供就业机会。

日前，在由健康中国行动推进委员会办公室文秘宣传组指导，中国家庭报社主办的“人人享有糖尿病健康管理”——2021“健康中国E起来”联合国糖尿病日主题直播活动上，杨琨分享了自己的故事。

我国是全球糖尿病患病率增长最快的国家之一。作为《健康中国行动（2019～2030年）》重点防控的四大慢性病之一，糖尿病已成为威胁人类健康的重要慢性疾病。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安强调，糖尿病健康管理需要在健康教育层面持续发力，要做到受众在哪里，宣传教育工作的着力点和落脚点就放在哪里。还需要不断强化医疗卫生服务体系建设，全面推进“互联网+医疗健康”服务落地基层，从根本上预防各类糖尿病并发症的发生，有效提高患者生活质量。

糖尿病与肥胖和超重有一定相关性

北京医院内分泌科主任医师郭立新介绍，糖尿病是由于遗传因素和环境因素共同导致的糖代谢异常疾病。在糖尿病的认知上，人们常有误区。比如，经常有人说“别吃太多糖，小心得糖尿病。”其实，这种说法是缺乏科学依据的。吃糖与糖尿病之间没有必然的联系，但如果长期摄入过甜的食物或是含糖饮料等，会导致超重、肥胖，增加代谢疾病发生的风险。糖尿病与肥胖以及超重有一定的相关性，长期摄入过多的糖分，患糖尿病的概率会明显高于健康饮食的人群，因此要做到吃糖有度。

另一个误区是，在同等条件下，有家族病史的人患糖尿病的概率比没有家族病史的人高，但这并不意味着他们一定会患糖尿病。除遗传因素外，我国每年约有5%-10%的糖尿病前期患者会进展为糖尿病，如果他们能在潜在风险期就进行健康饮食，加强锻炼，通过健康的生活方式正确、科学地干预，完全有可能延缓甚至避免糖尿病的发生。

郭立新表示，对已经患有糖尿病的患者来说，合理膳食，配合科学运动，遵医嘱管理血糖，同时关注血脂、血压，控制多种代谢异常，可以减少并发症的发生。

有潜在糖尿病患病风险人群需注意：从40岁开始每年至少检测1次空腹血糖和糖化血红蛋白；饮食上尽量规避重油、重盐、重糖的不良习惯；注重锻炼，每周至少进行150分钟有一定强度的运动；控制体重，BMI在24或以下；避免过大的精神压力，保持愉快的心情；避免熬夜，保证充足的睡眠；戒烟，严格限酒。

“糖尿病患者如何运动应咨询专科医生，开始运动前应进行心肺功能和运动能力、运动风险方面的评估。有并发症的患者要遵医嘱进行生活方式干预。”郭立新说，对于大多数糖尿病患者，运动有利于提高机体抵抗疾病能力，帮助更好地控制血糖。但在并发症的严重阶段不宜进行运动，比如视网膜出血急性期、视网膜脱落、低血糖频发、血糖剧烈波动、糖尿病足合并严重感染、严重的心肺疾患、肾功能不全的终末期、急性脑血管病等。

郭立新提醒，在运动中和运动后要防范与运动相关的低血糖，尤其是运动后迟发的低血糖。运动要以有氧运动为主，根据情况配合抗阻运动（增加肌肉的量和肌肉的力量）和平衡训练。要根据情况，选择自己能坚持的运动，循序渐进、持之以恒，注意避免运动损伤。

家庭是预防和管理糖尿病的核心单位

随着中国人口老龄化、城市化进程，糖尿病发病率持续增长，中国有1.29亿人患有糖尿病。

尽管糖尿病的管理还面临很多挑战，但从临床医生的角度，北京大学人民医院内分泌科主任纪立农表示，糖尿病是可防、可治、可控的疾病，家庭是预防和管理糖尿病的核心单位。

纪立农认为，有效地防范糖尿病的发生并做好管理，一定要贯彻“三级预防”的方针。一级预防指在一般人群中开展健康教育，提高人群对糖尿病防治的知晓度和参与度，提高社区人群整体的糖尿病防治意识；二级预防是在高危人群中筛查出糖尿病患者，及时进行健康干预等，并加以规范化管理，使他们的病情得以控制；三级预防是全面控制Ⅱ型糖尿病，预防其并发症导致的残疾或早亡，改善生活质量和延长生命。

纪立农表示，内分泌医生要加强对大众的糖尿病科普，让更多人提升对糖尿病的认知；对于患者要给予正确的糖尿病教育，提升糖尿病的综合管理，让糖尿病患者减少或不发生并发症。另外，要响应慢病防治基层下沉战略，加强基层的培训，提升基层医院医生，包括社区医生和家庭医生的糖尿病诊疗能力，让老百姓在家门口就能获得专业的慢病管理。

患者对糖尿病家庭护理知识的需求日益增加

“在对糖尿病患者的日常护理中，家庭的作用举足轻重。”中日友好医院护理部主任赵芳说：“在家庭中，我们要求患者个人做好健康记录，同时引导家人发挥监督、支持作用，帮助患者建立信心抵抗不良情绪，最终目的是遵从医嘱提高用药依从性，避免或延缓并发症的发生与发展。”

赵芳一直推荐患者在家中使用血糖监测日记。它不仅可以记录血糖变化，更重要的是为医生提供居家自我管理中看不见的问题和误区。“糖尿病需要伴随终生的管理，每一位糖尿病患者都可能会经历心理抵抗。大部分情况下，医生对患者在家的血糖波动、饮食变化以及抗拒用药等情况只能凭借患者含糊的描述来判断。如果有详细的日记记录，哪怕是一次心情不好的药物漏服，都可能会影响医生调整治疗方案的决策。”

随着糖尿病人数的增多，患者对于家庭护理知识的需求日益增加。近年来，各大医院中糖尿病教育门诊的数量多了起来。“胰岛素针头不能重复使用”“这几个部位不能再注射了”等患者容易疏忽的问题，常常暴露在门诊之中。

皮下脂肪增生是糖尿病患者长期注射胰岛素后，注射部位的皮下组织出现增厚的“橡皮样”病变。在脂肪增生部位注射胰岛素，会导致胰岛素吸收减少或不稳定，增加血糖波动，还会导致胰岛素注射剂量增加。90%的患者认为自己采取了注射部位轮换，但实际上仅在同一部位内进行轮换，同样会出现皮下脂肪增生。另外，针头重复使用在糖尿病患者中也十分常见。有数据统计，针头重复使用一次，皮下脂肪增生率会提高20%，重复使用6次，会提高70%-75%，如果打一管药只用一个针头，意味着皮下脂肪增生率为100%。

临床中，赵芳就曾遇到过一位注射胰岛素9年多却从来没有自我检查过注射部位的患者。“有些皮下脂肪增生不易肉眼观察或触诊发现，只有通过超声检查才能判断，而大部分患者仅仅是凭感觉凭记忆。家人要提醒患者一年做一次超声检查，对于已经发现增生的患者，更要加大检查频率。”赵芳说。（记者 张曼玉）