通便产品真的会导致黑肠！这个物质有危险

现代生活中，由于作息不规律、饮食不健康等问题，许多人有睡眠不好、面色黯黄、脱发、肥胖、焦虑、消化不良等各种健康问题。而一些人热衷于“排毒”，认为以上问题都可以通过“排毒”来解决。市面上“排毒”产品特别丰富，其中“清肠”“清宿便”的产品特别受到中老年人的喜爱，有些产品效果很好，便秘的问题一下就解决了。但是这样的通便方法真的对身体有好处吗？

长期口服泻药

是大肠黑变主要原因

最近媒体报道了这样一个案例。56岁的黄女士因为经常便秘，经人介绍，自行购买了“清肠茶”，结果一段时间后去医院做肠镜，发现肠子都黑了。医生的话更让她担心不已，因为“大肠黑变病”会增加肠癌风险。这是怎么回事呢？是不是“清肠茶”有毒？

其实大肠黑变的现象早在1835年就有科学家发现了。1928年，科学家首次提出“蒽醌类药物”和它有关。目前，长期口服泻药是公认的引起大肠黑变的主要原因，7成以上的大肠黑变与滥用蒽醌类泻药有关。蒽醌类物质常见于大黄、芦荟、番泻叶、决明子，以及牛黄解毒片、三黄片、麻仁丸等中成药。

服用蒽醌类泻药

最快1个月就会大肠黑变

蒽醌类物质对肠道有强烈刺激，因此“通便”效果确实好，而且它们价格便宜容易买，谁不喜欢呢？但这种物质对大肠的刺激也是非常大的，会产生什么样的问题呢？

肠壁上皮细胞经不住折腾，大量“阵亡”，巨噬细胞赶过来“收尸”，它们将阵亡细胞吞噬、消解，最后会产生“脂褐素”等色素。

这些色素先在肠壁形成花斑，如果花斑足够多，肠壁就黑黢黢一片。这就是大肠黑变病的基本原理。根据科学研究结果，服用蒽醌类泻药最快1个月就能出现大肠黑变。间断服药的人，大肠黑变发生率为10%左右。连续服药的人，大肠黑变的发生率可以达到80%左右。

蒽醌引起的大肠黑变是可逆的

此外，临床研究表明，大肠黑变会显著增加肠息肉、肠癌的风险。当然，你也不用过于担忧，蒽醌引起的大肠黑变是可逆的，停用泻药后就能逐渐恢复如初。其实用泻药缓解或治疗便秘只能是权宜之计。肠道会逐步适应蒽醌的刺激，产生依赖性，需要不断增加剂量，形成恶性循环。正确的做法是：

1.合理膳食，尤其是丰富的果蔬、全谷物、薯类、杂豆等富含膳食纤维的食物。节食减肥的人很容易便秘。

2.足量饮水，尤其是大体力活动流汗多的人，以及工作紧张久坐不动喝水少的人。

3.加强运动，可以增强消化代谢能力，促进肠道活动。

文/钟凯（科信食品与营养信息交流中心主任）