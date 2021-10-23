霜降时节：还没入冬就觉得过冷？这些身体信号需警惕！

人民网北京10月23日电 （记者乔业琼）霜降是秋天的最后一个节气，气温持续下降，尤其是早晚，相对温度会更低一些，需要及时增添衣物。但有些人早早就穿上了过冬羽绒服，这种格外怕冷的情况，就需要引起格外重视，很有可能是人体内阳气不足导致的。为此，人民网专访中国中医科学院西苑医院治未病中心副主任医师孙其伟，解答霜降时节养生的相关问题。

孙其伟表示，中医认为，“阳气不足百病生”。体内阳气不足，阴气过盛，寒气过重，人体的抵抗力降低，就会容易生病。如腰腿疼、妇科病、男性的生殖问题等，还有高血压病、糖尿病，甚至困扰大部分人的亚健康问题，从根本上来说，都跟阳气不足有关。

如果存在阳气不足的情况，人体会发出哪些信号呢？孙其伟表示，特别怕冷，尤其是手脚冰冷、腹部后背发凉；夜间小便次数多，小便清长，小便后感觉身体更冷；经常腹泻，尤其是早晨腹泻，吃凉的东西容易腹泻；脚跟、腰腿酸痛，下肢易肿胀；低血压、头晕、心悸气短；头发稀疏、脱发；情绪消沉，容易有抑郁倾向；适应气候变化的能力较差，免疫力低下，容易感冒等都可能与阳气不足密切相关。

孙其伟表示，先天禀赋不足，后天随着身体衰老，人体机能衰退；饮食不注意，喜欢吃寒凉的食物；长时间待在空调冷气的房间里或生活在气候偏干寒冷的地区，寒邪侵袭；经常熬夜等，都有可能导致人体阳气不足。

最后，孙其伟建议饮食上多吃一些甘温的食物，如羊肉、鸭肉、板栗、核桃等，不吃太过寒凉的食物；适当增加户外活动，中午进行日光浴，同时按摩头部，促进体内的气血循环；睡前进行足浴，水中还可以加入如艾草、花椒、红花等，以增补阳气。