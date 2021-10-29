疫情面前 我们要更有耐心和定力（养生杂谈）

天气渐寒之际，疫情再次冒头。连日来，国内出现多点散发本土疫情，一周之内已波及10余个省份。一时间，气氛骤紧。

这样的紧张我们已经不是第一次经历。自疫情发生以来，我们曾数次取得阶段性胜利，将疫情遏制在可控范围内。但在国外疫情始终没有得到有效控制、周边部分国家疫情长期处于高位的情况下，我国疫情不断反复。在这个过程中，不少人逐渐感到疲惫、泄气，有的抱怨“疫情到底啥时候才是头”，有的甚至怀疑对新冠病毒是否应该继续“严防死守”。

疫情反复，我们需要有更多耐心和定力。以往历次抗击疫情的事实证明，中国疫情防控措施是卓有成效的。即使是应对德尔塔变异毒株，我们也能迅速控制住疫情蔓延势头。

在狡猾的新冠病毒面前，保持耐心和定力，需要我们慎终如始地落实落细各项防控举措。

疫情常态化防控以来，病毒就像水泼地一样，哪里有问题，它就会从哪里漏过去，造成“针尖大的窟窿漏过斗大的风”。在这种情况下，每个人都是守土有责的战士——自觉戴口罩、勤洗手、少聚集、保持社交距离，既是保护自己也是保护他人；相关海关、边检、航空、隔离观察点、定点医院等重点防线承担着“外防输入”的重任，更是须臾不可大意，要克服麻痹思想、侥幸心理、放松心态、厌战情绪，对防控漏洞要再排查，对防控的重点要再加强，对防控要求要再落实。

保持耐心和定力，还需要我们不断提高疫情防控精细化水平，凝聚抗疫合力。

本轮疫情中，感染者大多有过跨地区旅游活动，相关地方及时采取“熔断”措施，就地隔离游客。在宁夏，滞留游客在集中隔离期间可以练八段锦、吃营养餐，暖身又暖心；在内蒙古，滞留游客获赠部分核心景区门票，三年内可免费游览；在甘肃，滞留游客在用餐、住宿、药品等方面得到温暖守护……尽量为每个受疫情影响的人提供方便，才能最大限度赢得人们的理解和配合，激发人人自觉参与疫情防控的意识，汇聚更多抗疫力量。

凛冬将至，春天还会远吗？让我们多点耐心和定力，静待疫情过去、春暖花开。