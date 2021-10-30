敲黑板！这些疫情防控“禁区”千万别闯……

修改核酸检测结果发到聊天群，来个哗众取宠？去过中高风险地区隐瞒不报，幻想“神不知鬼不觉”？当前，疫情防控工作紧张进行，记者结合多地违反疫情管理规定的案例，梳理出几类常见“禁区”，提醒大家务必遵守法律法规和工作秩序，不要因为任性给自己留下悔恨。

【“禁区”1】“真阴变假阳”？为开玩笑擅改核酸检测结果

明明核酸检测结果是阴性，非要用修图软件改成阳性，还把图片发到微信聊天群……这不仅荒唐，也极易引起恐慌，更违反了法律。

案例：10月25日，内蒙古呼和浩特市清水河县的某微信聊天群，出现一张结果呈阳性的核酸检测报告单。后经调查，是15岁的钱某某为与同学开玩笑，用修图软件把结果改成了阳性。27日，巴彦淖尔市五原县也发生了一起类似事件，当事人是未满14周岁的姜某某。

这是修改前后的核酸检测报告对比截图。（受访单位供图）

核实情况后，清水河县、五原县两地公安局依法作出处理决定，并督促、责令监护人严加管教。

记者手记：疫情防控过程中，公众需要的是及时、准确的信息。一定不要为了哗众取宠而弄虚造假，一旦触碰法律底线，后果不堪设想。

【“禁区”2】“雁过不留痕”？途经疫情中高风险地区不主动报告

途经疫情中高风险地区，自己也出现了发病症状，却想“雁过不留痕”，不自觉和侥幸心理带来严重后果。

案例：北京市昌平区确诊病例陈某林、刘某敏，10月16日自内蒙古额济纳旗旅游返京后出现咽痛、发热等症状，仍外出就餐、邀请多人到居所打麻将。10月19日，其旅行途经地升级为中风险地区后，二人仍未向所在社区主动报告，未前往正规医院进行核酸检测和接受正规医学治疗，仅前往小区附近药店自行购买体温计、药物，导致一同打麻将的人员中有多人确诊。

目前，公安机关已对该二人刑事立案侦查。

记者手记：疫情防控是全社会的共同责任，全民参与、全民配合才能形成合力。没有“大局观”，或是想“躲麻烦”的人，最终不仅害了自己，也坑了别人。

【“禁区”3】“神庙大逃亡”？擅自离开疫情封控区域前往外地

因出现确诊病例，所住小区被封控管理，但有人不惜飞檐走壁，也要“逃”出去。奈何“天网恢恢疏而不漏”，最终还是被抓了个正着。

案例：10月22日，北京市昌平区宏福苑小区采取疫情封控管理措施期间，居住在此地的李某泉、张某荣二人违反管控规定，擅自翻越小区护栏，离开封控区域前往外地，拒不执行疫情封控管控措施，造成疫情传播危险。

目前，公安机关已对该二人刑事立案侦查。

记者手记：依法依规对出现确诊病例的小区进行封控管理，是避免疫情进一步扩散的必要措施。虽然“外面的世界很精彩”，但在疫情面前还是要“等等，再等等”，否则可能要唱“铁窗泪”。

【“禁区”4】“乾坤大挪移”？核酸检测也要硬插队

在核酸检测过程中，有一些“身怀绝技”的人，在排队时使出“乾坤大挪移”插队，“赢”了排队位次，却输尽了脸面。

这是呼和浩特市玉泉区一处核酸检测点因插队导致的互殴现场以及公安机关的通报。（受访者提供）

案例：10月24日，内蒙古呼和浩特市玉泉区一处核酸检测点，沈某萍（42岁）、闫某（15岁）母女插队，与排队等候采样的刘某军（56岁）、米某平（17岁）母女发生口角，继而互相殴打。现场民警立即制止，并将滋事双方当事人传唤至公安机关。

经调查取证，上述4人存在殴打他人的违法行为。呼和浩特市公安局玉泉区分局依法对刘某军、沈某萍分别处以行政拘留并处罚款；对米某平、闫某分别处以罚款。

记者手记：人人遵守秩序，才能提高效率。疫情当前，更应自觉维护社会秩序，遵守法律法规和防疫工作有关规定，打架不对，插队更是令人不齿。

【“禁区”5】“麻痹又糊涂”？防疫要求不遵守不执行

国家卫健委发布的《重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》对健康监测、疫苗接种、核酸检测、清洁消毒和应急处置等措施进一步强化要求，但执行者一旦麻痹大意，往往会让“针尖大的窟窿漏过斗大的风”。

案例：7月30日，四川绵阳市某宾馆工作人员张某某在工作期间，明知旅客李某来自外地，具有一定防疫风险，仍未执行疫情防控管理规定，未让李某出示健康码和扫描场所码，便办理了入住手续。

此事在相关检查中被发现，李某按照疫情防控要求进行了集中医学隔离，张某某被公安机关行政拘留。

记者手记：防控措施人人都应遵守和执行，来不得半点侥幸，既不能麻痹大意，也不能稀里糊涂。牢记防疫要求，落实好各项安全防范措施，时刻绷紧疫情防控这根弦。（刘懿德、王春燕）