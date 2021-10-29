喝菊花茶降火除燥（中医养生）

菊花是中国传统中药材之一，每年9—11月花朵盛开时，分批进行采收。按产地和加工方法不同，分为亳菊、滁菊、贡菊、杭菊、怀菊等。《本草纲目》中有“菊之品九百种”的记载。

中医认为菊花得天地之清气，含金水之精英，饱经露霜，备受四气，善清上焦风热，平肝明目，清热解毒。自然干燥的菊花干品略带黄色，花心较花叶颜色重，色泽不均匀，花托偏绿，质地相对松软、顺滑。菊花茶有益健康，常喝好处很多。

降火除燥。进入秋季，很多人常觉得口舌、鼻咽、皮肤干燥，这些都是属于秋燥的症状，而喝菊花茶具有清热的功效，还能补充水分，对于除秋燥有一定帮助。

护眼。菊花茶具有较好的护眼功效，对于长期在电脑前工作的人群来说，喝菊花茶能够缓解眼睛疲劳和干涩，与枸杞同服可增强养肝明目的作用。

消乏。秋季容易出现犯困、疲乏、精神不振的情况，而菊花独特的香气能消除人体疲乏，帮助放松身心。

菊花茶虽然对身体有益，但是性微寒，脾胃虚寒、阳虚体质者尽量少喝。由于菊花有一定的降压作用，低血压患者最好不喝菊花茶，以免出现头晕眼花的现象。伤寒感冒后也不宜喝菊花茶。另外菊花含有黄酮类成分，具有抗氧化、抗衰老作用，但浸泡时间一长就会发生化学反应，导致菊花茶水的颜色变绿，因此要随沏随喝，不要喝隔夜菊花茶。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 19 版）