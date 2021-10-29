新冠疫苗第三针开打 会有第四、第五针吗

133例感染者中的106例与旅行团传播链有关！

10月24日，国务院联防联控机制举行新闻发布会通报本轮疫情最新情况，国家卫健委疾控局副局长吴良有认为，非旅行团的病例数量开始增加，提示目前是本轮疫情快速发展阶段，未来几天发现病例数将继续增多。

“境外疫情输入我国的风险依然很大，开展加强免疫对于保护易感人群、有效遏制疫情传播具有重要意义。”吴良有说。

建议接种同源疫苗加强针

根据专家研究论证结果和疫情防控需要，国务院联防联控机制近日启动了新冠病毒疫苗加强免疫接种工作。

“我国目前采取的加强免疫接种策略是同源疫苗接种。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，异源疫苗接种必须有证据和相关研究结果用以支持其安全和有效性，后续会根据相关企业研究的序贯免疫结果来进行论证，提出相关建议。

据介绍，世界卫生组织在近期的免疫战略咨询会议上对流感疫苗、疟疾疫苗、新冠疫苗等提出了加强免疫的建议，也是建议使用同源疫苗，即相同技术路线的疫苗。

“疫苗研发专班就新冠疫苗加强免疫策略组织专家进行专门论证，根据前期加强免疫研究的结果，考虑到疫苗安全性、免疫原性等相关因素提出加强免疫策略。”王华庆表示，专家组建议在完成全程免疫6个月后开展重点人群主要是高风险人群的加强免疫接种，建议60岁以上老人可以考虑接种加强针。

根据工作部署要求，各地统筹考虑口岸、边境、重大活动等疫情防控需要，扩大加强免疫接种人群范围。对其他符合条件且有接种需要的人群也提供加强免疫接种服务。

即使还需加强，剂次也有限

研究显示，随着接种疫苗时间的推移，受种者的中和抗体水平在下降，保护效果在减弱。

既然新冠疫苗的保护效果会减弱，那么在第三针之后，还需要接种第四、第五针吗？

“不断地加强免疫、不断地开展加强接种不是我们最终的选择。”王华庆表示，新冠肺炎是新发传染病，新冠病毒是新病毒，现在用的疫苗也是新疫苗。新冠疫苗包括了多条技术路线，要不断研究才能确定它的最佳免疫程序。即使后面还需要加强，它的加强剂次也是有限的。

“我们希望将来有更好的疫苗、更好的接种程序，来牢固保护效果。”王华庆表示，一个疫苗接种几剂次、给谁打、什么时间打，是免疫程序的重要内容。免疫程序需要根据前期研究的相关结果，比如疫苗安全性、有效性、保护效果以及控制疾病的需要等，进行科学的制定。

此次新冠疫苗加强针的接种，是根据当前形势以及研究结果等多方面综合确定出的免疫策略，是快速让抗体水平反弹的一项有效措施。