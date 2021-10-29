高血压患者要加强自我管理（名医讲堂）

近年来，我国高血压疾病诊疗技术不断发展，但高血压患病率的控制仍不理想。这与居民的血压知晓率低和达标率低有直接关系。可见，高血压患者对血压的知晓和全程管理至关重要。

临床上，高血压可分为两类——原发性高血压和继发性高血压。原发性高血压是一种以血压升高为主要临床表现的疾病，其病因尚未明确，占所有高血压患者的90%以上。继发性高血压的病因明确，高血压仅是其临床表现之一，血压可暂时性或持久性升高。

我国高血压患者发生脑卒中的风险较高，一个重要原因是同型半胱氨酸水平普遍较高。医学界将伴有同型半胱氨酸升高的高血压定义为H型高血压。我国高血压患者中有75%为H型高血压。因此，高血压患者应及时通过医院筛查了解自身高血压的具体类型，做好危险因素的控制，减少脑卒中的发病率。

除了原发性高血压以外，继发性高血压同样值得关注。北京大学第一医院心内科团队研究发现，从继发性高血压的构成来看，肾实质疾病仍是我国继发性高血压住院患者最常见病因，占比超过50%，提示患有肾病的患者应密切关注自身血压。阻塞性睡眠呼吸暂停综合征以接近25%的占比成为第二大病因，提示合并肥胖的高血压患者更应该积极关注自己的血压情况和类型，做到血压升高尽早知晓、知晓血压情况后对症治疗。

在知晓自身血压并明确高血压的具体类型后，高血压患者要加强血压的自我管理和达标。

与单纯的血压升高相比，血压大幅波动的危害更大。血压波动一般与患者的情绪、生活习惯、用药相关。比如，患者突然的情绪激动、生活不规律、食盐摄入超标等。在用药上，患者应选择长效的降压药，这有助于稳定控制血压，保障患者的血压持续达标。需要注意的是，降压药没有好坏之分，目前临床常用的五大类型降压药，只要把血压降下来就是有效果的，具体使用哪类药物需要专业医生根据病情、病症指导用药。

适当补充叶酸能减少H型高血压患者发生脑卒中。北京大学第一医院心内科组织的中国脑卒中一级预防研究显示，针对H型高血压患者，与单纯降压治疗比较，在降压药基础上每天增加0.8毫克叶酸，随访4.5年后发现服用叶酸可降低21%的脑卒中发生。H型高血压患者应长期坚持补充叶酸。需要注意的是，叶酸并非补充越多越好。每天服用0.8毫克叶酸就可以减少脑卒中发病率，但市场上的叶酸片剂量多为5毫克/片，因此高血压患者补充叶酸时一定要注意剂量。

（作者为北京大学第一医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 19 版）