卒中死亡率逐年上升 一旦发病切勿自行服药

卒中或脑卒中，俗称中风、脑梗，是由于脑部血管突然破裂或阻塞而引起脑组织损伤的一种急性脑血管疾病，具有极高的致残率和较高的致死率。10月29日是“世界卒中日”，专家表示，卒中的发生和不健康的生活方式有关。

据《中国卒中报告2019》数据显示，2018年，中国卒中死亡率为149.49/10万，占我国居民总死亡率的22.3%；每5位死者中至少有1人死于脑卒中，带病生存的脑卒中患者在我国已多达1300万。卒中已成为造成过早死亡和疾病负担的首位原因。

首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军表示，卒中的发生与喝酒、吸烟、生活不规律，以及蔬菜水果摄入量不足、肉食摄入量过高等不健康生活因素有关。

记者了解到，近年来我国卒中的发病率、死亡率呈逐年上升趋势。其中，男性高于女性、农村上升速度更快、西部地区高于东部地区。值得关注的是，45岁以下人群的发病率已经超过总发病率的10%。

王拥军说，脑血管病是“贫穷病”，而不是大家一直以为的“富贵病”。农村地区的卒中危险因素控制不佳，高血压、高血糖、高血脂的知晓率较低，同时水果蔬菜摄入量低是导致发病率上升的重要原因。

“目前已有循证医学证据证实，每周3次、每次30分钟以上的中等强度运动，可有效预防卒中。可进行有氧运动，如快走或慢跑等，若体力充沛体能较好，可采用有氧和无氧交替的方式运动，即快跑与慢走或跳绳交叉进行。推荐年轻人和中年人可以采用这种间歇有氧运动的方式进行锻炼。”王拥军说。

“对卒中的防范越早进行效果越好，定期运动、拒绝烟酒，健康生活习惯的养成非常重要。”中国卒中学会会长王文志提醒，脑卒中一旦发病，切勿自行服药，目前没有家中可用来救急的“灵丹妙药”。

王拥军表示，目前仍有许多运动项目缺乏对卒中预防的循证医学证据，对此将不断进行深入研究，寻求医学证据，助力卒中预防。