10月19日，中华医学会临床药学分会2021年全国学术年会开幕。

在开幕式上，中华医学会临床药学分会正式提出“编写一套科普丛书、录制一套科普视频、共享一套科普课件、制定一套宣传方案、遴选一批科普专家、培养一批科普团队，认定一批科普基地、建设一个科普网站、举办一届科普竞赛、提升一代科学素养”的“十个一”实施方案，并发布了《一生健康的用药必知系列科普丛书》系列丛书，同时宣布将在全国各省同步启动“普健康知识、提科学素养-药学科普中国行”系列活动。

高济医疗CEO李波应邀出席此次大会，代表高济医疗在开幕式上与中华医学会临床药学分会赵杰书记签署战略合作协议，参与并见证了“药学科普中国行”系列活动的启动和河南首站授旗仪式。他表示，公司作为“医+药+健康管理”三核驱动的医药大健康产业集团，将线上线下全方位支持“普健康知识、提科学素养-药学科普中国行”活动以及“十个一”方案落地执行，并就患者健康管理、电子处方审核、药师培训等方面与中华医学会临床药学分会开展深度战略合作。

李波表示，此次高济医疗与中华医学会临床药学分会的合作，也将致力于切实提升基层医药服务人员的业务能力，培养患者“靠得住、信得过”的基层药师，推动基层用药同质化、标准化。药学分会将对基层和高济药店的药师、高济互联网医院的医生就电子处方审核开展专项培训，将专业的药学知识传授给基层医药工作者，规范电子处方审方，提升终端处方的权威性等，为患者提供更专业、规范的健康服务。

大会上，中华医学会临床药学分会主任委员、郑大一附院党委副书记赵杰向业界发出倡议：“希望全国药学工作者，共同努力，推动药学科普、电子处方审核中心建设以及药师培训等工作，为进一步转变药学服务模式，全面提高药学服务水平，促进药学服务高质量发展贡献分会力量。”