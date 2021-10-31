“数”读本轮新冠疫情：防控形势如何？重症为何多？“加强针”抗体水平几何?

中新社北京10月30日电 (记者 郭超凯)中国内地本轮疫情已波及10多个省份，传播链条错综复杂。当前疫情是否已经得到有效控制？为何重症比例偏高？“加强针”抗体水平如何？透过30日中国国务院联防联控机制新闻发布会公布的一系列数据，可一窥本轮疫情的防控现状和成效。

近14天14省份报告新增

近期，国外新冠疫情仍处于较高流行水平，部分周边国家疫情快速上升，中国外防输入压力持续加大。截至10月29日24时，近14天内，全国有14个省份报告新增本土确诊病例或无症状感染者，当前疫情仍呈快速发展态势，防控形势严峻复杂。

值得注意的是，黑龙江黑河自10月27日报告病例以来，疫情发展迅速。目前新增病例主要通过全员筛查和主动就诊发现，提示当地已发生社区传播，并存在扩散外溢风险。国家卫生健康委员会疾控局副局长吴良有表示，根据目前流调和病毒测序结果，黑河本次疫情与内蒙古、甘肃等地本土疫情均无关联，是一起新的境外输入病毒引起的疫情。国务院联防联控机制已派出工作组赶赴黑河进行指导。

额济纳旗连续4日无溢出外地病例

总体看，本轮新冠疫情点多、面广、线长，病例较为集中的内蒙古额济纳旗也成了各方关注的焦点。吴良有表示，内蒙古额济纳旗自10月25日以来连续4日未再发现溢出外地病例，疫情扩散外溢风险已有效管控。当地近日新增病例主要从集中隔离点中发现，前期各项防控措施成效开始显现，疫情社区传播态势基本得到遏制。

此外，湖北、湖南、四川、贵州、陕西等省份连续4天以上没有新发病例，这些地区的疫情正得到有效控制。北京、河北、山东、青海、宁夏等省份疫情基本平稳。

60岁以上患者占比达40%

外界关注到，确诊患者中重症占比大是本轮疫情的一大特点。国家卫生健康委员会医政医管局监察专员郭燕红表示，这次疫情涉及老年旅游团队，因此60岁以上老年人感染的比例较高，粗略统计，60岁以上患者占比达40%，比以往疫情中60岁以上感染人群占比——18.5%的平均比例要高，再加上一些老年人有基础病，因此这次重症的比例偏高。

针对本轮的医疗救治工作，郭燕红表示，卫健委聚焦几方面举措：一是按照“四集中”的原则，集中患者、集中资源、集中专家、集中救治；二是派出强有力的国家级专家；三是建立线上会诊制度，针对各地高风险病人、重症患者进行线上专家会诊；四是提早向各地调拨恢复期血浆和特异性免疫球蛋白等药品和资源，对当地救治提供支持。自去年以来已累计采集康复者恢复期血浆152.3万毫升，其中已经用于临床治疗的达114.9万毫升，为患者的救治提供有力支持。

“加强针”满月后抗体水平提升约5倍

为应对本轮新冠疫情的蔓延，全国多地已启动新冠疫苗“加强针”的接种工作。“加强针”的抗体水平如何？对此，中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆回应道，目前从国内外研究结果来看，新冠疫苗应用后，其抗体水平随着时间推移有所下降。通过接种“加强针”，增加接种疫苗的剂次，可使已逐步减少的中和抗体快速增长或反弹。研究发现，有些新冠灭活疫苗接种完第三针满一个月后检测到的抗体水平，和第二针满一个月后相比，抗体水平大概提升5倍左右，有的会更高一些。

截至10月29日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗22亿6222.6万剂次，完成全程接种的人数为10亿7038.6万人。

力争12月前完成3-11岁人群全程接种

近期，全国多地已启动了3-11岁人群的新冠病毒疫苗接种工作。新冠疫苗对3-11岁人群的安全性如何？吴良友表示，根据科研攻关组疫苗研发专班的专家论证意见，新冠病毒灭活疫苗在3-11岁人群中的安全性和免疫原性与18岁以上的人群没有显著性差异。

目前，国药中生北京所、武汉所新冠病毒灭活疫苗和科兴中维新冠病毒灭活疫苗已经获准在3-17岁人群中开展紧急使用。国务院联防联控机制根据相关工作进展，综合考虑中国的疫苗生产能力、接种能力、临床试验情况和防控工作实际，进一步扩大了接种范围，将疫苗接种目标人群由12岁以上调整为3岁以上；通过接种疫苗，为3-11岁人群提供更好的防护。吴良友表示，后续将继续按照知情同意自愿的原则，积极引导3-11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”，力争12月底前完成全程接种。