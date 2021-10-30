我国慢性疼痛患者超3亿 疼痛已成第三大健康问题

疼痛是人体受到损害或疾病侵袭的预警性信号，是一种常见临床症状，而慢性疼痛则是一种独立的疾病。《中国疼痛医学发展报告（2020）》数据显示，我国慢性疼痛患者超过3亿人，且正以每年1000万至2000万的速度增长。疼痛已成为继心脑血管疾病、肿瘤之后第三大健康问题，严重影响人们的健康和生活质量。

南京鼓楼医院疼痛医学科主任医师陶高见介绍，疼痛是一种与组织损伤或潜在组织损伤相关的不愉快的主观感觉和情绪体验，是复杂的生理、心理活动，对人的身心健康有极大危害。

中日友好医院疼痛科、国家疼痛专业医疗质量控制中心主任樊碧发说，现代医学研究证明，急性疼痛是症状，随着疾病好转，疼痛就会消失。但是，慢性疼痛持续时间在1个月甚至3个月以上，这种疼痛就不应当作是疾病的症状，而是当作一种疾病去处理。

“目前中国的慢性疼痛患者就诊率不到60%，很多习以为常的慢性疼痛没有引起足够重视。”樊碧发说，一些人认为疼痛不是病，等病好了疼痛自然会消失。但很多疾病导致的疼痛不容等待，如果在等待过程中不去控制，会影响原发疾病的治疗，甚至会引起其他更重的疾病，这种方式是不可取的。

一些老百姓认为“是药三分毒”，吃止疼药有坏处。专家表示，但对慢性疼痛而言，忍痛对人体造成的伤害远远大于正确用药造成的伤害。

该如何正确对待疼痛问题？陶高见说，对于原发性疾病引起的急性疼痛，应就诊相应科室，如突发心绞痛应就诊心内科、突发急腹症就诊普外科等。而慢性顽固性疼痛，包括疼痛没有查出病因，或查出病因目前无法根治的，则需到疼痛科就诊。

专家提醒，公众要提高自身健康素养，一有疼痛要及时治疗和就医。如果有疼痛，要在咨询专科医生的基础上合理使用药物。

“慢性疼痛需要长期管控，应该纳入健康管理。”樊碧发说，一旦发展为慢性疾病，就很难根治。慢性疼痛就像高血压、糖尿病一样，需要在专科医生呵护下把疼痛控制好。以现有知识、技能与方法，百分之八九十以上的疼痛都能得到比较好的控制。（沐铁城、邱冰清）