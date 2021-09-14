直播预告：体态矫正的坑你踩了多少？

体态矫正近年来受到越来越多关注。不良的体态不仅让人气质全失，而且会造成肌肉劳损。怎样判断自己是否存在不良体态？如何正确调整体态？中医推拿可以帮助进行哪些调整？

9月15日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院望京医院特色诊疗中心主任张振宇做客直播间，为大众详细科普体态矫正的正确做法。

专家介绍：

张振宇，主任医师、教授、硕士生导师、北京优秀名中医，现任中国中医科学院望京医院特色诊疗中心主任，中国中医科学院望京医院推拿教研室主任，中国中医科学院青年名中医，北京中医药大学推拿临床学系副主任。

擅长：通过传统推拿手法结合针灸中药治疗各类骨伤科疾病及内、妇、儿科相关疾病。

如何提问和收看直播：

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