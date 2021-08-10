直播预告：建立优质资源下沉 推动县级医院综合能力再提升

2019年起，人民网·人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，特策划推出《县级医院院长谈能力提升》系列访谈。

2021年8月11日10:00，栏目将邀请内蒙古自治区赤峰市宁城县中心医院副院长李冬宁做客直播间，共话县级医院的发展与未来。

嘉宾简介

李冬宁，赤峰市宁城县中心医院副院长，承德医学院内科学副教授，内蒙古医院协会旗县（市、区）医院管理分会常务委员，内蒙古自治区医学会老年医学分会委员，内蒙古医院协会医务社会工作管理委员会第一届委员会副主任委员。

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