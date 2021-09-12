中国预防出生缺陷日：从这5点出发 让宝宝无“陷”健康

今年9月12日是第17个中国预防出生缺陷日。出生缺陷不仅严重影响儿童的生命健康和生活质量，而且影响人口健康素质。什么是出生缺陷？哪些原因会导致出生缺陷？如何避免出生缺陷的发生？近日，记者就此采访了郑州大学第三附属医院产前诊断中心副主任医师刘灵。

“出生缺陷是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常，是导致早期流产、死胎、婴幼儿死亡和先天残疾的主要原因。”刘灵医生介绍，常见的出生缺陷有，无脑畸形、脊柱裂、先天性心脏病、唇腭裂、生殖器官畸形、遗传代谢病等。

刘灵医生表示，出生缺陷发生的成因较为复杂，有遗传因素，也有环境因素，包括营养、疾病、感染、用药和接触有害物质等因素。目前，我国重点推广出生缺陷三级预防措施，包括进行婚前医学检查和孕期保健、孕期产前筛查和产前诊断、新生儿筛查。这在一定程度上降低了出生缺陷率。

孩子是祖国的未来，民康则国健。如何避免出生缺陷的发生？刘灵医生提示：

1.注意调整生活习惯。备孕前，应该注意自己的饮食健康，在怀孕前的三个月可以开始服用叶酸，叶酸可以很好地预防神经管畸形。除此之外，备孕的妈妈还应多吃一些水果蔬菜，补充丰富的维生素，尽量保证较为规律的生活作息。不宜吃辛辣刺激的食物，不宜熬夜，有抽烟喝酒习惯的女性也应尽早戒除。

2. 婚前检查是必须的。结婚前应主动去做一次婚前检查，不应隐瞒遗传性病史和家族史，听从医生的指导。

3. 禁止近亲结婚。近亲结婚不利于优生，它是“隐性遗传病”得以传宗接代的主要原因。近亲婚配，由于夫妇有共同的祖先，很可能继承相同的致病基因，使后代患隐性遗传病的风险大大增加。

4.定期进行孕期筛查。怀孕后应定期进行产前筛查，包括孕早期NT、孕中期大排畸、孕晚期小排畸超声检查，还有唐氏血清学筛查和无创DNA筛查，必要时进行产前诊断。

5.进行新生儿疾病筛查。新生儿出生后应及时做新生儿疾病筛查和新生儿听力筛查，对缺陷儿童及早诊断，选择最佳的手术矫正时机。