直播预告：立秋节气贴秋膘 你的肠胃还好吗？

8月7日是二十四节气中的立秋节气。立秋之后，阳气渐收、阴气渐长，人们在饮食方面应该特别注意什么？人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”特别策划《节气新语》栏目，以中国传统二十四节气为节点，分春夏秋冬四时，从医、衣、食、动等多方面入手向大众科普中医健康知识。

8月7日14:00，我们将邀请到首都医科大学附属北京中医医院消化中心主任张声生做客演播室，为大家讲解立秋节气养生知识。

专家介绍：

张声生，主任医师、教授、博士生导师、博士后导师、首都名中医、首都医科大学附属北京中医医院首席专家、消化中心主任。

享受国务院政府特殊津贴，国家科技奖励评审专家、国家中医药局全国脾胃病重点专科协作组组长、脾胃病重点研究室主任、国家临床重点专科、国家中医脾胃病重点学科带头人、国家脾胃病区域诊疗中心联盟牵头人。第1-2届中华中医药学会脾胃病分会主任委员，北京中医药学会脾胃病专业委员会主任委员，中华中医药学会内科分会副主任委员，中国民族医药学会脾胃病分会副会长，《中国中西医结合消化杂志》主编、北京市健康科普专家。

擅长： 疑难胃肠病、功能性胃肠疾病、肝胆病、胃痛、便秘、泄泻、虚证调理、疲劳（脾劳）中医调理等。

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