直播预告：中医药防治近视有良策

《中医药防控儿童青少年近视指南》指出，我国儿童青少年近视总体呈发病早、进展快、患病率高、并发症严重的特点。对此，有专家表示，中医在“治未病”思想指导下，采取积极有效的特色技术进行分级干预，如运用中药、针灸、按摩及适宜技术等多种治疗手段，能够保护视功能，延缓近视发展，防止严重并发症的产生。

8月4日14:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请到中国中医科学院眼科主任医师、首都中青年名中医张丽霞做客直播间，为大众详细科普中医药在防治近视方面的应用，千万不要错过。

专家介绍：

张丽霞，医学博士，中国中医科学院眼科主任医师，博士研究生导师，首都中青年名中医，中华中医药学会眼科分会常委兼秘书长，中国民族医药学会眼科分会执行会长，北京中西医结合学会眼科专委会副主委。发表论文40余篇，主编近视防控科普图书5本，副主编《今日中医眼科》等。主持国家自然科学基金及省部级项目10余项，参与科研课题20余项，作为主要成员获科学技术奖8项。

擅长：青光眼、近视、神经眼科、眼底病等。

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