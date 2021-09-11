“大疫无情，祖国有爱”（“春苗行动”让海外同胞备感温暖）

埃塞俄比亚是共建“一带一路”沿线重要国家，也是中非产能合作先行先试示范国家，紧密的双边合作吸引大批中资企业员工及华侨同胞在埃塞俄比亚工作生活。今年3月初“春苗行动”在海外启动后，埃塞俄比亚成为全球首批“春苗行动”试点国家。3月16日，可供9100人次使用的中国国药新冠疫苗运抵埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，两天后开始为中国同胞提供接种服务，此时距“春苗行动”启动不过10天。

“春苗行动”在埃塞俄比亚迅速落地，离不开中国驻埃塞俄比亚大使馆、当地中资企业、援外医疗队和广大华侨华人的通力合作。新冠肺炎疫情发生后，为保障在埃塞俄比亚生活的中国公民生命安全，中国使馆与埃塞俄比亚政府密切沟通，推动埃塞俄比亚在尚未对全球任何一种新冠疫苗颁布引进许可时，批准当地中国公民接种国产新冠疫苗，为“春苗行动”正式启动打下良好基础。

为让每一名同胞尽快接种，中国驻埃塞俄比亚大使赵志远指挥协调，成立工作专班统筹接种工作，力求做到动手早、准备足、落实细。在使馆指导下，埃塞俄比亚中国商会、中国援埃塞俄比亚医疗队等机构组织抽调精干力量60余人制定工作方案，周密细致地完成报名统计、接种组织、不良反应留观和应急救治等各项工作。

在接种过程中，中国医疗救护力量为同胞们提供坚实的健康保障。中资爱菲医院成为本次“春苗行动”的接种点，为顺利推进疫苗接种提供良好医疗条件。

中国使馆全力保证接种行动谨慎有序。为有效跟踪接种者身体情况，使馆与中国援埃塞俄比亚医疗队共同建立10余个接种观测服务群。每个微信群中至少安排一名使馆工作人员和一名医疗队医生，为同胞答疑解惑。经过近两个月的努力，5月13日，旅居埃塞俄比亚的中国同胞总体完成疫苗接种，实现我在埃塞俄比亚人员“应打尽打”“愿打尽打”。截至目前，包括港澳台同胞在内，共计7372人已接种疫苗。

对中国使馆无微不至的关怀，广大同胞感佩于心。在针对接种者进行的“春苗行动”满意度调查中，绝大多数同胞给予充分肯定。有的同胞接种后专门返回接种点，向使馆和现场工作人员表示感谢，称赞“春苗行动”组织有序、服务热情，为海外中国公民提供及时有效的健康保障；有的同胞接种后向使馆赠送锦旗，感慨“大疫无情，祖国有爱”，强大的祖国是海外游子的坚强后盾和安全保障。