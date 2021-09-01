直播预告：保护老人的“视界” 老年性眼病可防范

老年性眼病的发生让老人的“视界”发生了质的变化。老年性眼病都有哪些？带给老人什么样的影响？应该如何去预防？9月2日16:00，中山市人民医院眼科主任医师李乃洋将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家聊聊老年性眼病的预防问题，为老人的“视界”指点迷津。

嘉宾简介

李乃洋，主任医师、博士后、中山市人民医院眼科负责人。广东省杰出青年医学人才，现任广东省医师协会眼科学分会常务委员、广东省医学会眼科学分会青年委员、广东省眼健康协会眼与全身疾病专业委员会常委。多年来一直从事角膜移植、眼表重建、白内障、近视矫正和视网膜手术。主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金、广东省医学科研基金资助和中山市科技攻关重大专项等科研项目。

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