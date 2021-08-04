直播预告：胡善联谈“加速完善建设中国心血管疾病防治管理体系”

据《中国心血管健康与疾病报告2020》显示，我国心血管疾病现患病人数3.3亿。同时该报告还指出，由于不健康饮食、身体活动不足、吸烟等生活方式危险因素的广泛流行，我国患有高血压、血脂异常、糖尿病和肥胖的绝对人数还在不断攀升。

面对心血管疾病领域，尤其是血脂管理方面的迫切临床需求，我们应当如何更好地评估药物价值，推动合理用药等？8月5日14:00，复旦大学公共卫生学院教授胡善联将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端直播间，为大家带来“加速完善建设中国心血管疾病防治管理体系”系列访谈对话，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

胡善联，复旦大学公共卫生学院教授、博士生导师。

目前上海市卫生发展研究中心首席顾问、国家卫生和计划生育委员公共政策专家咨询委员会委员、中国消灭脊髓灰质炎论证专家委员会委员、中国卫生经济学会卫生技术评估专业委员会副主任委员、中国中药协会药物经济学专业委员会顾问。

主要研究方向有卫生经济、卫生政策、药物经济学、城市医疗保险等。

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