福建仙游 现6例核酸阳性人员

本报讯（记者 屈畅）北京青年报记者10日从福建莆田市仙游县卫健委获悉，仙游县应对新冠肺炎疫情工作指挥部办公室9月10日发布通报，10日8时，仙游县发现6例核酸检测阳性人员，经专家研判，本次疫情源头疑似为新加坡入境人员林某杰导致的传染链条，县里马上组织开展以林某杰为源头的流调溯源、核酸采集并对6例阳性人员居住的枫亭镇溪南、溪北、建国、铺头、秀峰等五个村进行封控管理，并要求隔离群众按规定做好居家隔离的各项防护。

据介绍，8月19日仙游县按规程对入境人员林某杰点对点转运至仙游县集中隔离点集中隔离，三次核酸检测均为阴性，后于8月26日实行居家健康监测。9月10日，在流调溯源时，发现其共同居住的1名家庭成员林某发核酸检测呈阳性。通过扩大采样检测，发现林某发2名同伴核酸检测呈阳性，目前共有6名人员核酸检测为阳性，均已送定点医院隔离诊治。同时，严格按有关规程对相关场所和人员采取封闭管理及环境消杀、开展流行病学调查、扩大核酸检测等处置措施，切断传播链，同时在全县加强疫情防控工作，增强全民防范意识。