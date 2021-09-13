莆田疫情对假期出游发出警讯

中秋、国庆“两节”将至，不少人计划在此期间回乡探亲、外出旅行或与亲朋聚会。南京等地疫情防控已取得阶段性胜利，各地跨省游陆续恢复，被之前疫情压抑的暑期出游需求，可能在“两节”大量释放。我们要继续时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，必须更加科学、更加精准、更加有效地抓好假期疫情防控工作。

9月11日晚，国家卫健委副主任李斌率国务院联防联控机制综合组福建工作组抵闽指导莆田疫情防控工作。9月12日，福建省莆田市政府召开疫情防控情况新闻发布会，截至9月12日16时，相关疫情累计报告新冠病毒核酸阳性64例，其中确诊病例32例、无症状感染者32例。（相关报道见A4版）

几天前，江苏扬州市全域成为低风险地区，这标志受南京禄口机场疫情影响而产生的风险区域全部清零，相关疫情防控取得阶段性胜利。就在上一轮南京疫情引发的全国震荡刚刚平息之际，外部输入导致的本土疫情再度发生：9月10日，福建莆田市对当地一所小学在校学生进行新冠病毒核酸检测时，发现2名学生核酸检测结果呈阳性。之后，莆田新增一系列确诊病例，疫情再起，福建省防控形势陡然严峻。

莆田疫情具有相当的不确定性，有关部门对此高度重视。目前，莆田疫情相关病例基因检测的结果初步判定为德尔塔毒株。由于病毒传播速度快，莆田至少已形成4代传播，涉及多个家庭。本次疫情的范围和影响会有多大？是否会进一步扩散到福建省其他县市？疫情发展令人关注。正是基于疫情存在不确定性，国务院联防联控机制迅速派出工作组抵闽指导防控工作，与病毒赛跑，尽最大努力以最快速度遏制本土疫情蔓延。

莆田疫情的传染链条比较清晰，但对疫情源头，专家研判还存在分歧，相关疑点必须调查清楚。目前多数专家研判认为，本次疫情源头为新加坡入境人员林某某。林某某8月4日自新加坡从厦门机场入境，经21天集中隔离，其间9次核酸检测结果均为阴性，9月10日核酸检测结果呈阳性。如此长的病毒潜伏期与德尔塔毒株发病快、病毒载量大等特点并不相符。目前确定的“疫情源头”林某某是否可能在集中隔离的酒店被感染，针对疑点需要进一步调查取样，决不能轻易放过，否则可能引发新的疫情风险。

莆田疫情来势汹汹，但由于记取了之前南京等地疫情的深刻教训，各种防控应对举措已经迅速到位。当地要求，从9月12日起在莆人员原则上非必要不离莆，暂停棋牌室、影剧院、网吧等有关室内公共场所的运营活动。莆田全市中小学（有住宿条件和全封闭管理条件的高三年级除外）、幼儿园、各类教育培训机构从9月13日起暂停线下教学。福建省已经动员起来，集中力量开展核酸检测和基因测序工作，同步推进流调溯源、隔离管控、环境消杀等举措，争取尽快遏制疫情。

莆田疫情不仅给福建全省的防控工作敲响了警钟，也给近在眼前的全国假期出游发出了警讯。中秋、国庆“两节”将至，不少人计划在此期间回乡探亲、外出旅行或与亲朋聚会。南京等地疫情防控已取得阶段性胜利，各地跨省游陆续恢复，被之前疫情压抑的暑期出游需求，可能在“两节”大量释放。数据显示，中秋假期火车票全面开售后，国内多个热门方向车票迅速售罄。相关网站的预订数据显示，中秋假期国内长线出游人次在整体中秋假期出游客群中占比高达57%。

刚刚出现的莆田疫情提醒我们，“两节”出行前要做好行程安排，关注当地实时疫情变化及防控措施，如果是中高风险地区就不能前往，如果所在地是中高风险地区，相关人员也不能出行。出行途中要自觉遵守并主动配合目的地各项疫情防控措施。出行后要继续做好14天的健康监测，出现异常症状应及时就诊，并按照防控要求主动向社区及单位报备。

面对即将到来的“两节”假期，我们要继续时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，必须更加科学、更加精准、更加有效地抓好假期疫情防控工作。