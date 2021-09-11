帕金森病的治疗没有绝对的固定模式

【把脉】

帕金森病是一种常见的中老年神经系统退行性疾病。流行病学调查显示，我国65岁以上人群患病率为1.7%，随着我国中老年人口的增长，未来帕金森病患病人数或将继续上升，应该引起高度重视。

为什么会患帕金森病？帕金森病主要有哪些症状？

目前认为，帕金森病是由于脑内黑质多巴胺能神经元进行性退变和路易小体形成，导致脑纹状体区多巴胺递质降低、多巴胺与乙酰胆碱递质失平衡所致。其症状包括运动症状和非运动症状两部分，运动症状有震颤、肌强直、动作迟缓和姿势平衡障碍，非运动症状包括睡眠障碍（失眠、快速眼球运动期睡眠行为异常、白天过度嗜睡和不宁腿综合征）、感觉障碍（嗅觉减退、疼痛或麻木）、自主神经功能障碍（便秘、泌尿障碍和位置性低血压）、认知和精神障碍（抑郁、焦虑、幻觉、妄想、冲动强迫行为和认知减退及痴呆）等。

帕金森病的治疗模式

目前，帕金森病的治疗方法和手段包括药物治疗、手术治疗、肉毒毒素治疗、运动疗法、心理干预、照料护理等。药物治疗是帕金森病早期治疗的主要手段，手术治疗则是药物治疗不佳时的一种有效补充，肉毒毒素注射是治疗局部痉挛和肌张力障碍的有效方法，运动与康复治疗、心理干预与照料护理则适用于帕金森病治疗全程。因此，在临床条件允许的情况下，组建以神经内科、功能神经外科、神经心理、康复乃至社区全科医生等多学科团队的医生，可以更有效地治疗和管理帕金森病患者，更好地为患者的症状改善和生活质量提高带来更大的益处。

帕金森病的药物治疗

帕金森病早期一旦确诊，即应开始药物治疗，不仅可以更好地改善症状，而且可以延缓疾病进展。治疗既应遵循循证医学证据，也要强调个体化特点，不同患者的症状不同（是以震颤为主，还是以强直少动为主），药物方案会有差异，而且需要综合考虑患者的疾病严重程度、发病年龄、就业状况、有无认知障碍、有无共病、药物可能产生的不良反应、患者的意愿、经济承受能力等因素。早期一般以单药治疗为主，但也可采用两种不同作用机制的药物小剂量联合应用，力求疗效最佳，维持时间更长，而不良反应和运动并发症发生率更低。对于中晚期帕金森病，临床表现趋于复杂，既与疾病本身进展有关，也有药物不良反应或运动并发症等因素的影响，治疗中既要继续力求改善运动症状，又要妥善处理一些运动并发症和非运动症状。

非运动症状在整个帕金森病的各个阶段都可能出现，某些非运动症状，如嗅觉减退、快速眼球运动期睡眠行为异常、便秘和抑郁可以比运动症状出现得更早，也可以随着运动波动而波动，严重影响患者的生活质量。因此，在管理帕金森病患者的运动症状的同时也需要管理患者的非运动症状。

什么时候需要手术治疗

帕金森病早期的药物治疗效果显著，我们称之为药物治疗的“蜜月期”，大约4至5年，随着疾病的进展，药物疗效明显减退，或并发严重的症状波动或异动症，这时需外科手术治疗。脑深部电刺激术（DBS），俗称“脑起搏器”，是在脑内特定的神经核团或脑区植入刺激电极，通过脉冲电刺激调控相关神经核团或脑区的功能，达到改善症状的目的，因其微创、安全和可调控性而成为目前治疗帕金森病的主要外科手段，可显著改善帕金森病患者的运动症状，提高患者的生命质量，使患者获得第二个“蜜月期”。为了判断是否适合手术、手术的风险、最佳的手术靶点和术后的疗效，术前评估至关重要，通常由神经内、外科医生共同完成，必要时需麻醉科和影像科医生参与。DBS手术需由经验丰富的神经外科医师完成，刺激电极的精准植入是DBS手术成功最关键的环节，医师通过术中电生理监测和患者亲身体验的办法来保证电极植入理想的位置。术后程控是获得良好疗效的另一个关键环节，需要筛选出最优刺激触点和最佳刺激参数（合适的刺激电压、脉宽和频率），最大程度地改善患者症状，同时避免刺激副反应的发生。医师可以通过线上远程调节患者的刺激器参数，即远程程控，为距离医院远、交通条件差、行动不便的患者提供便利，帮助患者及时解决问题，这在新冠肺炎疫情期间发挥了巨大作用。DBS术后通常需调整药物治疗方案，可减少服药量和服药种类，降低药物副反应，延缓疾病的进展。术后的综合治疗不可忽视，还需要康复科、营养科和中医科等相关科室配合。

照料护理很重要

对帕金森病患者而言，除了专业性药物和手术治疗以外，科学的护理对维持患者的生活质量也十分重要。科学护理往往能对有效控制病情和改善症状起到一定的辅助治疗作用；同时更能够有效地防止误吸或跌倒等意外事件的发生。应针对运动症状和非运动症状进行综合护理，包括药物护理、饮食护理、心理护理及康复训练。向患者普及药物的用法和注意事项，避免发生药物不良反应；制定针对性饮食方案改善患者营养状况和便秘等症状；及时评估患者的心理状态，予以积极引导，调节患者的负面情绪，提高患者生活质量，与家属配合，督促患者进行康复训练，以维持患者良好的运动功能，提高患者的生活自理能力。

帕金森病的治疗没有绝对的固定模式，不同患者对治疗的需求有所不同，同一患者在不同病情阶段对治疗的需求也不尽相同。国内外科学家也在积极探索更好的治疗方法，除了研发新药外，基因治疗和神经干细胞移植等方面的研究突破，有望在未来为帕金森病患者提供更好的治疗选择。

（作者：尹丰、万志荣，分别系航天中心医院神经外科主任、航天中心医院神经内科主任医师）