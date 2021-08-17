直播预告：子宫内膜异位症 了解它战胜它

子宫内膜异位症是妇科的常见病多发病，极大影响患者的身心健康和生命质量。从中医角度应如何看待子宫内膜异位症，中医治疗子宫内膜异位症的优势又体现在哪些方面？对不同需求的子宫内膜异位症患者应该如何运用中医进行调理治疗呢？

8月18日15:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请到中国中医科学院广安门医院妇科主任赵瑞华做客直播间，为大众详细科普子宫内膜异位症的防治，千万不要错过。

专家介绍：

赵瑞华，主任医师，博士生导师，中国中医科学院广安门医院妇科主任。中国中医科学院首席研究员，国家中医管理局领军人才-岐黄学者，享受国务院特殊津贴。第二批全国优秀中医临床人才。首都名中医。师从国医大师许润三、路志正，首都国医名师李光荣、肖承悰。现任全国妇幼健康研究会中医药发展专业委员会主任委员，中华中医药学会妇科分会、生殖医学分会副主任委员，北京中医药学会妇科专业委员会主任委员，国家药典委员会委员，国家中药品种保护审评委员会委员，国家药品监督管理局新药咨询专家等。

发表学术论文100余篇，主持科技支撑计划“十一五”、“十二五”、国家自然基金及省部级科研课题16项。获中国中医科学院科学技术二等奖2项、妇幼健康科学技术奖自然科学奖二等奖1项、北京市科学技术三等奖1项、中医药专利证书4项。

擅长：子宫内膜异位症、腺肌症、不孕症、月经失调的治疗。

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