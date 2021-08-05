直播预告：陶勇谈“科研力量点亮光明”

近几年，随着社会人口老龄化加剧，人民生活方式的转变，我国眼底病防盲的疾病谱发生了显著变化，眼底病患者占了相当高的比例。加大对高度近视性眼底病药物和诊疗技术的创新研究，提高眼病疾病的诊治率尤为重要。

8月6日10:00-11:00，我们邀请到首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师陶勇做客“人民好医生”客户端，就眼底疾病创新治疗方式、科研成果转化相关话题进行深入分享和交流。

专家介绍：

陶勇，1997年考入北京大学医学部，目前担任中国装备协会眼科专委会眼科检验检测学组组长，中国医师协会眼科医师分会葡萄膜炎与免疫专委会副主任委员，中华眼科学会眼科分会青年委员、眼免疫学组委员。

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