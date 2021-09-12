福建莆田：在莆人员原则上非必要不离开本市

据“莆田新闻”微信公众号消息，福建省莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部12日发布通告称，根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发新冠肺炎疫情社区防控方案的通知》，结合莆田市疫情防控实际情况，现就有关事项通告如下：

一、严格限制人员聚集，严格落实进入室内公共场所预约错峰、测温、扫(亮)码、戴口罩以及搭乘公共交通工具时测温、扫(亮)码、戴口罩等措施。商场、超市、农贸市场等基本生活物资供应场所合理控制购物人员数量。企事业单位提倡线上办公。从严控制聚会、聚餐等聚集性活动规模。

二、暂停棋牌室、影剧院、网吧、台球厅、歌厅、酒吧、博物馆、图书馆、健身场所、培训机构等有关室内公共场所的运营活动。控制餐馆、公共食堂经营规模和营业时间。

三、在莆人员原则上非必要不离开本市，如因就医、特定公务等确需出入的，须持48小时内核酸检测阴性证明。对运输生产生活、医疗防护物资以及从事道路运输“点对点”转运的车辆和人员，在严格落实消毒、封闭管理等各项防控措施的基础上，保障其通行顺畅。

四、如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，应在做好个人防护的前提下，立即就近前往发热门诊进行筛查诊治，就医过程中不得乘坐公共交通工具。

五、莆田市内已判定为中、高风险地区的，严格按照规定实施相应的防控措施。

本通告自发布之日起施行。