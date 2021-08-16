直播预告：口腔专家对牙齿美容的建议

“回眸一笑百媚生”。一口整齐洁白的牙齿能瞬间提升颜值。不少人会选择美白牙膏、牙贴，或者去医院做冷光美白。今天我们就来聊聊牙齿美白那些事儿。

8月17日15:00，中华口腔医学会副会长、中国整形美容协会副会长、主任医师刘洪臣做客“人民好医生”客户端，给公众带来牙齿美容的相关建议。

专家介绍

刘洪臣，教授，中华口腔医学会副会长；中国整形美容协会副会长；中华医学会第5-6届医学美学与美容学分会主任委员。

牙齿美容的4大“陷阱”

唯“烤瓷牙论”

烤瓷牙只是给牙齿美容的治疗方法之一，在一些情况下并不是最佳的选择。如牙齿排列不齐的人，应首选正畸，即通过移动牙齿将之排列整齐。

一劳永逸论

牙齿做完了，也需要后期的维护与保养。就像车辆需要定期的维护与检查，牙齿也要定期检查、保养。

追求明星牙

从牙齿美学的角度来说，由于性别、年龄、脸型、肤色、个性等诸多因素各不相同，每个人适合的牙齿外形也是不同的。医生在做美容设计时，需要根据具体情况综合考虑，只有适合自己的牙齿美容，才能达到理想的效果。

牙齿越白越好

牙齿并不是白色的，而是偏黄色，它的颜色会部分透过釉质，从而使牙齿颜色有一定的浅黄色。所以，牙齿并不是越白越好，看起来自然、与自身肤色、性格协调的牙齿颜色才是最好的选择。

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