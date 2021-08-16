朋友圈又开始流行水果“泡药”？别被吓到了

最近微信朋友圈里面又在流传几个水果“泡药”的视频片段，不知道大家看到没？我看了一下，大多数是胡扯八道或者夸大其词，今天罗列出来逐一解释：

火龙果泡药

其实不稀奇，之前也有香蕉泡药。这里用是抑菌剂和呼吸抑制剂，一方面是防霉，一方面是避免热带水果过早成熟，便于储运。

葡萄打药

这个葡萄应该是套纸袋的，收获前几天去掉纸袋，晒几天就变红。喷的有两种可能，一个是赤霉酸，一个是微量元素肥料，用来让葡萄加速积累多酚和花色苷。

赤霉酸是植物生长调节剂，植物本身也会产生，这个东西以前也用在发豆芽，安全性其实非常高，毕竟用多了对植物起反作用。

葡萄促干剂

这是目前做葡萄干的常规操作，其实就是升级版的碱面，去掉葡萄表面蜡质，让水分更容易挥发。

桃子喷防腐剂

这算是老谣言了，有的还说喷甲醛，你不觉得辣眼睛啊？实际上这就是装车前的常规操作，给桃子降温，便于运输。

杨梅泡甜蜜素

这个不容易判断，视频中疑似有穿监管人员制服的人。我在裁判文书网上找了一下，没有杨梅加甜蜜素的案子，但确实有杨梅泡糖精和防腐剂的，2019年临海市抓了一起。这属于违法，有人这么干，不等于杨梅都是这样弄出来的，要相信大多数并没有问题。这几年陆续有媒体或监管部门实测了数据。

冰糖橘泡药

这个应该是正常清洗、热风吹干、打蜡，便于储运。泡的水里面应该有抑菌剂，比如咪鲜胺，要不然柑橘类水果很容易腐烂。至于“上色”，如果有，是违规操作，但其实不影响吃。

整框橘子泡药

原理同上。你要么自己种橘子，要么就不得不接受经过保藏技术处理的水果。

榴莲泡药

泡的是姜黄水，当然，如果里面加了呼吸抑制剂，也是完全可以理解的，毕竟热带水果要运过来再催熟。

甘蔗打药

甘蔗在切口部位打药，如果没猜错，也是某种抑菌剂。甘蔗自带节菱孢霉，长时间储运可能繁殖起来，产生3-硝基丙酸，一种剧毒的神经毒素。

先这么多吧，以后还会有其他乱七八糟的小视频爆料。我的经验是，基本都是瞎扯，尤其是配上忧心忡忡的台词和配乐的图片。

文/钟凯（资深食安科普段子手，科信食品与营养信息交流中心主任）