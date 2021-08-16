各地疫情速览：8月15日新增确诊病例51例 其中本土病例13例

人民网北京8月16日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例51例，其中境外输入病例38例（云南11例，浙江5例，山东5例，广东5例，福建4例，北京2例，上海2例，天津1例，山西1例，辽宁1例，黑龙江1例），本土病例13例（江苏6例，河南6例，湖南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例35例，解除医学观察的密切接触者2444人，重症病例较前一日增加6例。

境外输入现有确诊病例753例（其中重症病例12例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7912例，累计治愈出院病例7159例，无死亡病例。

截至8月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1938例（其中重症病例70例），累计治愈出院病例87856例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94430例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1150082人，尚在医学观察的密切接触者45325人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例，其中境外输入17例，本土3例（均在新疆）；当日转为确诊病例9例（境外输入3例）；当日解除医学观察20例（境外输入16例）；尚在医学观察的无症状感染者495例（境外输入392例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27948例。其中，香港特别行政区12033例（出院11748例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15852例（出院13172例，死亡821例）。

8月15日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例6例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月15日0-24时，江苏新增本土确诊病例6例（均为扬州市报告），3例为轻型，3例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

河南新增本土无症状感染者转确诊6例

据河南省卫健委消息，2021年8月15日0-24时，河南省新增本土无症状感染者转确诊病例6例。

湖南新增本土确诊病例1例 在张家界市

据湖南省卫健委消息，2021年8月15日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例1例（张家界市）。

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