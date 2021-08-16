自动体外除颤器，要配足还要用好（百姓关注）

前段时间，北京市9号线地铁站内，一名乘客因突发心脏骤停昏倒。车站工作人员紧急使用站内安装的AED（自动体外除颤器），与急救人员一起成功救助了该乘客。

AED能自动识别人体异常心律并给予电击除颤，可用于抢救心脏骤停患者。北京大学人民医院心内科主任医师张海澄表示，非专业人士手动做心肺复苏的成功率一般较低，而使用AED抢救的成功率在80%以上。

“安装了AED，我们来健身更加放心了。”最近，北方某市一家健身中心安装了两个AED，常来健身的李先生表示这让他很安心。该健身中心工作人员表示，一旦来健身的人员出现心脏骤停，可以及时使用AED抢救。

“心脏骤停是猝死的主要原因，是指各种原因导致的心脏功能突然中止，是临床中最危险的情况。如果不及时处理，几分钟内会造成人体器官尤其是大脑的不可逆缺血损害而导致死亡。”张海澄说，猝死在老年人群体中发生较多，但患有遗传性心律失常、心肌炎或其他心脏病的中青年人也可能会发生猝死。过度劳累、激动、剧烈运动、熬夜等情况会刺激心脏，也是猝死的重要诱因。在地铁站、学校、运动场馆、机场等公共场所配置AED，并保证3到4分钟内用得上，有利于在黄金时间抢救患者。

近年来，一些城市的公共场所陆续配置AED。例如，深圳市目前累计在公共场所配置了5500多台AED，覆盖率居全国前列。深圳市对AED进行了定位，市民在手机微信小程序上就能搜索到身边的AED。中国红十字总会的统计数据显示，截至目前，全国红十字系统在北京、天津、河北、广东等省份的公共场所配置1.2万余台AED，已成功施救35例心脏骤停患者。

张海澄介绍，公共场所的工作人员掌握AED的操作方法非常重要，应该统一组织AED和急救知识的培训。公众如果有机会，也要接受AED培训。“建议将AED操作方法、心肺复苏等急救知识纳入学校教育，让孩子们从小学会使用AED、学会急救方法。”张海澄说。

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 07 版）