江苏扬州：新增确诊病例来自隔离人群

新华社南京8月15日电（记者蒋芳）8月14日0时至24时，江苏扬州新增本土确诊病例18例，其中来自集中隔离点17例、居家隔离1例。据了解，为切断病毒传播链，扬州在快速精准开展核酸检测的基础上，力争早发现早报告早隔离早治疗。

8月14日，扬州市对主城区重点地区、重点人群进行了核酸筛查，共采样、检测119.86万人，截至8月14日24时，当日检出的阳性全部来自隔离人员，社区筛查未发现。8月15日，扬州继续对邗江区、广陵区、经济开发区和蜀冈－瘦西湖风景名胜区开展重点地区和重点人群的核酸筛查。

扬州市卫健委副主任王劲松说：“每日报告的确诊人数已下降至20例以下，确诊病例的发现渠道主要集中在隔离人群。但是疫情发展还存在不确定性，不能放松防疫措施。”

此前，“底数不清”一直是扬州疫情防控难点。从核酸检测情况看，部分感染者是通过社会筛查发现的，这表明在社区和城中村管控、应隔尽隔、应隔快隔还存在薄弱环节和漏洞。

8月13日以来，当地开展的拉网式排查初见成效。排查结合第七次人口普查数据、户籍信息、疫情防控大数据信息和小区物业掌握的住户信息，全面动员社区工作人员、楼栋长、网格员、物业、志愿者挨家挨户上门核查，摸清辖区内核酸检测情况，力争不漏一户一人。对沿街商铺、酒店、出租屋、单位集体宿舍也开展排查，争取一人不漏。

同时，扬州市开展电力大数据分析排查，对市区及周边乡镇90余万客户的用电特征进行筛选并组织校验，用 14个小时排查出高、中风险地区超过9万户疑似空置和流动居民用电数据清册，辅助政府掌握人员流动情况，为核酸检测“全覆盖”提供支撑。

扬州警方发布提示，不参加统一组织的核酸检测，将被作为失信信息录入到公共信用归集和服务平台，今后可能影响个人信贷、消费、从业、任职等。另外，根据不同情节，可处警告、罚款、拘留等治安管理处罚；甚至，还可能以妨害传染病防治罪定罪处罚。

截至目前，本轮疫情扬州市已累计报告本土确诊病例546例，出院4例。