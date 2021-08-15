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儿童青少年接种新冠疫苗有哪些注意事项？权威专家一图解答

2021年08月15日08:28 来源：人民网

据8月13日国务院联防联控机制发布会消息，我国12-17岁人群新冠疫苗接种工作正在有序推进，到目前为止，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种总剂次数超过6000万剂。那么，儿童青少年为什么要接种新冠疫苗？接种时有哪些注意事项？如何看待不良反应？听听权威专家的解答。

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(责编：崔元苑、吕骞)


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