访谈预告：王笑频谈“强化党建科学引领 推动中医医院高质量发展”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月12日10：00，中国中医科学院广安门医院党委书记王笑频将做客演播室，以“强化党建科学引领 推动中医医院高质量发展”为题进行访谈。

专家简介

王笑频，中国中医科学院广安门医院党委书记。先后在原卫生部医政司和国家中医药管理局工作，长期从事城乡卫生政策制订与管理、中医药对外交流与合作等工作。先后担任国家中医药管理局国际合作司司长、港澳台办公室主任、一级巡视员、国家中医药管理局新闻发言人、河北省保定市人民政府副市长（挂职）。兼任世界卫生组织传统医学高级顾问、中国中西医结合学会副会长、中国医院协会中医医院分会主任委员、中华中医药学会翻译分会名誉主席等。

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