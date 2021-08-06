直播预告：李松谈“县级医院能力提升的实践与探索”

2019年起，人民网·人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，特策划推出《县级医院院长谈能力提升》系列访谈。

8月10日10:00，栏目将邀请山东省曹县人民医院院长李松做客直播间，共话县级医院的发展与未来。

嘉宾简介：

李松，神经外科博士、山东省曹县人民医院院长。山东解剖学会第一届临床神经解剖学分会青年委员会副主任委员、山东省疼痛研究会第一届神经调控专业委员会副主任委员、山东省疼痛医学会第四届颅神经外科专业委员会副主任委员、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、中国医院6S管理联盟副理事长、全国改善医疗服务先进个人。

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