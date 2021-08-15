各地疫情速览：8月14日新增确诊病例53例 其中本土病例24例

人民网北京8月15日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例53例，其中境外输入病例29例（广东13例，上海6例，天津3例，山东3例，云南3例，福建1例），本土病例24例（江苏18例，河南5例，湖南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例38例，解除医学观察的密切接触者3959人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例738例（其中重症病例10例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7874例，累计治愈出院病例7136例，无死亡病例。

截至8月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1922例（其中重症病例64例），累计治愈出院病例87821例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94379例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1146611人，尚在医学观察的密切接触者44300人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者29例，其中境外输入22例，本土7例（均在河南）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察8例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者504例（境外输入394例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27938例。其中，香港特别行政区12032例（出院11740例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15843例（出院13184例，死亡821例）。

8月14日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例18例 在扬州市

据江苏省卫健委通报，8月14日0-24时，江苏新增本土确诊病例18例（均为扬州市报告，其中来自集中隔离点17例、居家隔离1例），3例为轻型，15例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

河南新增本土确诊病例5例 在商丘市

据河南省卫健委消息，2021年8月14日0-24时，河南省新增本土确诊病例5例（商丘市5例）。

湖南新增本土确诊病例1例 在张家界市

据湖南省卫健委消息，2021年8月14日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例1例（张家界市）。

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