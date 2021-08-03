主要功效：健脾益胃、安中补虚

推荐人群：一般人群，尤其是肿瘤人群。

推荐：广东省中医院临床营养科

材料：菱角250g、干冬菇15g、母鸡500g、姜片适量（3-4人量）。

烹调方法：菱角洗净去壳后备用；薏米洗净；冬菇洗净先用清水泡发半小时；鸡肉洗净切成小块后飞水；将所有材料放入锅中，加入清水2L后大火煲开，转小火1小时后加入盐调味即可。

汤品点评：8~10月正是广州新鲜菱角上市的季节，嫩菱角充分洗净后可以生吃，能解暑解酒，老菱角就更适合蒸煮剥壳后食用。古人认为菱角味甘，“熟者甘平，鲜者甘凉”，有健脾益气、安中补五脏的作用，有研究显示菱角还有一定的抗癌作用，尤其是对食道癌、乳腺癌、子宫颈癌等。菌类含有较多植物化学物质（如多糖类），同时也是硒的食物来源之一，其在免疫调节方面的作用早就受到青睐，如香菇多糖能提高免疫及防治肿瘤，菱角和冬菇都可以作为肿瘤人群的保健食物，不过菱角偏凉，体质虚寒的人群可添加生姜、白胡椒等中和一下再食用。

清热 润肺 养肝

补血 补钙 开胃

明目 润燥 养胃 咳嗽