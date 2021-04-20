主要功效：健脾祛湿

推荐人群：因湿气重而觉周身困重的人群

推荐：广东省中医院临床营养科

材料：木棉花4朵、土茯苓30克、白扁豆20克、薏米30克、排骨500克、蜜枣半粒、生姜适量（3~4人量）。

烹调方法：排骨洗净切块，汆水去掉血污，将木棉花、土茯苓、白扁豆、薏米洗净，生姜切片，然后把所有药食材一同放入煲中，加入清水2L，武火煮开后改文火继续煲1小时，最后调味食用。

汤品点评：木棉花性淡涩味平，每年的潮湿季节，广东人都喜欢就地取材，捡上几朵木棉花，彻底洗净后晾干，用来煲汤、煲粥能起到清热祛湿，解毒止血的作用。土茯苓是春夏利湿解毒常用的汤料之一，其性平味甘淡，既能除湿、利关节，又具解毒功效，有很好的利湿效果，却性味平和，利湿而不伤正气。薏米也是我们煲汤中常用的药食材，其性微寒味甘淡，具有健脾渗湿、除痹止泻、清热排脓的功效，薏米有生熟之分，一般健脾止泻宜炒用，清热利湿宜生用，但孕妇不宜过量食用。白扁豆也是一味健脾祛湿经常采用的煲汤料，对于脾胃虚弱、食欲不振等湿困病症有一定的疗效。本汤水寒热并用，总体趋于平和，一般人群均能食用，高尿酸的人群适量即可。