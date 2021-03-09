韭菜豆芽鸭血汤 养肝润燥

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：温中祛湿、养肝润燥

推荐人群：春季汤水，一般人皆可食用

材料：春韭150克、黄豆芽150克、鸭血200克、生姜适量（2~3人量）。

制作方法：韭菜摘去老叶、烂叶，洗净，裁段；黄豆芽洗净，摘掉根部腐烂部，洗净，裁段。鸭血冲洗后，温水浸泡。锅中放水2千克，加少许花生油，武火将水煮开，将鸭血、春韭、黄豆芽分别加入，煮熟，加食盐调味，喝汤吃渣。

汤品点评：韭菜现在全国各地都能栽种，像“春韭”“冬韭”就是不同季节的出品，春韭的品质更优，现在正是进食春韭的时候。韭菜搭配同样具有生发、向上的黄豆芽，有利于肝气疏发。而且韭菜、黄豆芽都属于低热量食品，富含膳食纤维，增加饱腹感。黄豆是优质的植物蛋白，经过发芽后的黄豆芽，氨基酸更容易被吸收。春宜养肝，肝主藏血，鸭血是个很好的补血润燥食材，另外鸭血本身也富含血红素铁，且低脂，是改善缺铁性贫血的不错选择。这个汤如果加点粉丝或粉皮，那也算是个“面面俱到”的快手汤了。

清热 润肺 养肝

补血 补钙 开胃

明目 润燥 养胃 咳嗽