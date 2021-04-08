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豆腐鱼头金不换

2021年04月08日08:24 来源：广州日报

       推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：芳香化湿

　　推荐人群：湿气过重不欲饮食者

　　材料：豆腐2块，鱼头1个，金不换50g，生姜片2-3片（2-3人量）。

　　烹调方法：

　　将金不换洗净，鱼头洗净切两半，用煎锅下油，把生姜煎香，下鱼头，煎至两面稍金黄，下滚水，煮至汤色发白后加入豆腐。滚至熟透后加入金不换，稍滚，加盐调味即可。

　　汤品点评：

　　金不换在潮汕地区比较出名，在广州可在卖冰鲜海鲜的档口有搭送的。金不换香味独特，很能引起人的食欲。

　　春季湿气困脾，脾气更不能运化水湿，而金不换的芳香有很好的祛湿作用。鱼头汤想要有奶白色的汤，必先要把鱼头两面煎香，再热水下锅。当然，如果不想汤太油腻的话，煎鱼头就要用不粘锅，鱼肉里面本身的脂肪也能形成这种奶白色的乳化剂。这款汤对于湿气较重影响食欲的人群有不错的芳香化湿、促进食欲的作用。

　　清热 润肺 养肝

　　补血 补钙 开胃

　　明目 润燥 养胃 咳嗽

(责编：孙红丽、杨迪)





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