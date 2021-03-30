清热 润肺 养肝 补血 补钙 开胃 明目 润燥 养胃 咳嗽

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清肝明目

推荐理由：春季时节感觉眼睛痒、疲劳或情绪不稳的人群

材料：荞菜100g，鸡蛋2只（1-2人量）。

烹调方法：荞菜摘去老叶，去根洗净，切段；鸡蛋破壳，以碗盛之，加上熟油少许，葱花少许，用筷子打匀备用。用一瓦锅盛1000ml水，煮开后加入荞菜稍滚5分钟后将打匀的蛋花慢慢倒入滚水中，稍沸即将瓦锅移离火炉，同时以筷子将锅中的蛋花打匀，加盐调味即可。

汤品点评：到了春天怎么能不吃荞菜呢？正所谓“不时不食”，当季的就是最好吃的。

以往人们都有食春苗的习俗，荞菜就是其中的一种春苗，荞菜性凉，具有清肝明目、凉血止血的功效。春季正是肝木升发的季节，有时候是升发不及，我们会表现为“春困”，有时候是由于“升发”太过，人的情绪会不稳定，这时候适当的清肝就可以了。如果体质偏虚寒的，还可以加点姜片一起煮。

另外，荞菜还能明目，对于长期用眼的人群也是有帮助的。这汤中煮鸡蛋汤的方法是参考了陈梦因《食经》中的做法，用葱花是为了辟出鸡蛋的腥味，用熟油搅拌鸡蛋是让鸡蛋更嫩滑。原文中建议离炉才倒鸡蛋下去是避免煮老了蛋花，虽然是一个简单的鸡蛋汤，但也是有不少的小技巧的。