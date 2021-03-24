桑叶鸡肝汤  平肝明目

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：发散风热，平肝明目

推荐人群：春季容易感冒人群

材料：鲜嫩桑叶250克，鸡肝50克，枸杞子10克，鸡骨架1个，生姜数片（2~3人量）。

制作方法：把鸡肝洗净，切成薄片，加入料酒和适量清水浸泡2分钟，放入沸水烫一下捞出备用。桑叶、枸杞洗净，生姜切片，用刀拍扁。鸡骨架洗净，锅内加入清水1500ml，把鸡骨架和生姜放入锅中熬上1小时煮成鸡汤底，取出鸡骨架。再把鸡肝放入汤煲中，加入鸡汤底稍滚15分钟，再放入桑叶和枸杞滚2~3分钟，加盐调味即可食用。

汤品点评： 新鲜桑叶口感不错，不过性味偏寒，建议放入生姜一起做汤底。春天流感盛行，煲这个汤可以预防感冒，一家人都适用。桑叶除了可以疏散风热，润肺止咳以外，还能平肝明目，所以搭配猪肝和枸杞子一起滚汤，明目效果会更好。现代人用眼较多，容易眼睛干涩疲劳，这个汤也合适的。这里选择鸡肝而不是猪肝，主要是因为鸡的生长周期比较短，肝脏堆积的毒素也会比较少，更适合一家大小一同享用。

清热 润肺 养肝

补血 补钙 开胃

明目 润燥 养胃 咳嗽