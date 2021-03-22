推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：益气升阳，健脾祛湿

推荐理由：春分汤水。

材料：五指毛桃50g、炒薏米30g、去皮鸡1只、陈皮1个、姜片适量（3人量）。

烹调方法：

五指毛桃洗净掰小段，鸡洗净斩件焯水。汤煲内加水2000ml，将所有材料加入，武火煮沸后改文火，煲约1小时，加盐调味即可。

汤品点评：

3月20日春分，春分前后各地气温继续回升，阳气也逐渐上升，时有低温阴雨。此时平调阴阳，助阳气上升，并继续补脾祛湿。五指毛桃又称“南芪”，是客家地区的著名中草药，性味甘平，健脾补肺、行气利湿、舒筋活络，不但能健脾肺、益气行气，还能祛湿。它虽能补气，但不及北芪，相对平和些，补气之余不会太温燥，对那些需要提气但又受不住黄芪的小伙伴特别友好。利水渗湿、健脾的薏米也是常用的祛湿汤料，尤其是在夏季，因生薏米虽利湿力强，但偏凉，所以改用炒制后的薏米，从凉转平，加强了健脾的效果；陈皮燥湿行气，与五指毛桃、炒薏米一同益气健脾祛湿。